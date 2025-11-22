Capa Jornal Amazônia
COP30/Deloitte/Maria Peres: Estamos superfelizes com o pós-COP; COP foi ótima para conexão

Estadão Conteúdo

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi uma grande oportunidade de conexão entre presidentes (CEOs) de grandes empresas e de conversa sobre novos negócios. Dentro e fora da COP, altas lideranças de companhias e de associações setoriais se encontraram para discutir temas da agenda climática e, inclusive, novos negócios.

"Estamos superfelizes com o pós-COP", afirmou à Broadcast a sócia da Deloitte e responsável pela área de Estratégia e Design de Negócios, Maria Emilia Peres. Ela afirmou que o pós-COP será tão ou mais produtivo do que a COP30 em si para o empresariado. "Temos agenda marcada para depois da COP de CEO falando com CEO", disse.

A executiva contou que se despede de Belém com reuniões marcadas para clientes a partir de novas conexões e a certeza que as últimas duas semanas ajudaram a criar o necessário entendimento no C-level do "potencial de geração de negócio, de receita, de impacto social positivo com o desenho de uma nova economia". "Temos falado muito que não se trata mais de transição para uma economia de baixo carbono. Estamos discutindo aqui a transição para uma economia de alta biodiversidade", afirmou Peres.

A executiva afirma que "o setor privado entende o risco da mudança climática". "O setor privado, efetivamente, entendeu de maneira pragmática quais são as oportunidades relacionadas à mudança climática", afirmou.

COP30/AGENDA CLIMÁTICA/MUDANÇA CLIMÁTICA/SETOR PRIVADO
