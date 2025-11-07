COP30/Dan Ioschpe: Ciclo anual da COP será motor para implementação da agenda climática

O maior legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será manter vivo um diálogo intenso e produtivo sobre soluções à emergência do clima. Esse é o esforço da agenda de ação da Presidência da conferência e a avaliação do empresário Dan Ioschpe, climate champion da COP30, e Bruna Cerqueira, coordenadora-geral da Agenda de Ação na Presidência da COP30.

"Ao termos os planos de ação bastante sólidos e usarmos o ciclo anual da COP para turbinar esse processo, temos um motor de implementação em cima da agenda de ação", afirmou Ioschpe.

"Por mais favoráveis que sejam as duas semanas da COP, é preciso seguir trabalhando depois", afirmou. Ele argumentou que um processo estruturado é o que permite, em qualquer momento do ano, atuar na resolução dos problemas, utilizando a comunicação, a relação com os governos e também o chamado showcase, que é o relacionamento, o benchmarking entre as empresas, governos estaduais, municipais e comunidades, segundo o champion.

Ioschpe e Cerqueira afirmaram que um dos acertos da presidência da COP30 foi honrar o que foi feito nas edições anteriores e ouvir muito os diferentes atores. E um chamado que foi muito ouvido foi pela implementação, segundo eles. "Nessa semana, em eventos no Rio de Janeiro, ouvi prefeituras, comunidades falando muito sobre a necessidade de implementação", disse o empresário.

"Temos ouvido muito a necessidade de acelerar a implementação. Nesse sentido, temos trabalhado muito com esses atores no sentido de identificar quais são as alavancas para acelerar soluções e o que podemos fazer conjuntamente para colocar em prática", disse Cerqueira.