'COP traz objetivo de triplicar o financiamento para adaptação', defende especialista da Talanoa

Segundo ele, o valor exato da meta será divulgado assim que os dados de referência para 2025 forem confirmados

Estadão Conteúdo
fonte

'COP traz objetivo de triplicar o financiamento para adaptação', defende especialista da Talanoa. (Igor Mota | O Liberal)

O "Global Mutirão", declaração final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), deu um importante passo no financiamento da adaptação climática, na avaliação de Benjamim Abraham, especialista da Talanoa. "A decisão do Mutirão traz um novo e importante objetivo de triplicar o financiamento para adaptação destinado aos países em desenvolvimento", diz Abraham.

Segundo ele, o valor exato da meta será divulgado assim que os dados de referência para 2025 forem confirmados. A expectativa é que fique em pelo menos US$ 120 bilhões por ano até 2035, com os países desenvolvidos assumindo a liderança e outros contribuindo voluntariamente, segundo o especialista.

Abraham lembra que as nações mais vulneráveis ao aquecimento global esperavam maior ambição. "Mas a decisão ainda pede de forma inequívoca que os países desenvolvidos aumentem imediatamente sua provisão de financiamento para adaptação, colocando-a em uma trajetória que permita alcançar - e, idealmente, superar - a meta", afirmou o especialista do Talanoa.

Em rápida entrevista à imprensa nesta manhã, o comissário para Clima da União Europeia, Wopke Hoekstra, e o ministro do Meio Ambiente da Dinamarca, Lars Aagaard, destacaram apoiar os mais países mais vulneráveis é extremamente necessário. "Especialmente, quando consideramos os cortes recentes na assistência oficial ao desenvolvimento por muitos países doadores", disse Abraham.

Palavras-chave

COP30/GLOBAL MUTIRÃO/DECLARÃO FINAL/FINANCIAMENTO/PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
.
