COP no Brasil tem 47 mil inscritos, segundo maior número na história

A Convenção-Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima (Unfccc) divulgou, na segunda-feira (10), dia de abertura da COP30, que o evento registrou 47.459 inscritos.

Esses participantes são de 194 países. Do total, 13.499 são funcionários do evento, membros da ONU, seguranças e voluntários.

O número de participantes da COP30 no Brasil é o segundo maior nos 30 anos de história das conferências, superado apenas pela edição anterior.

Comparativo com edições anteriores

Dados das Nações Unidas mostram que a maior participação já registrada ocorreu na COP-28, realizada em 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes. Naquela ocasião, o quórum foi de 70 mil pessoas.

Este total incluía delegações de países, observadores (ONGs, jovens, entidades empresariais, sindicais, agrícolas, ambientalistas e científicas), imprensa e representantes da ONU.

As categorias específicas de participantes para a COP30 ainda não foram divulgadas pela organização.

Desafios na organização em Belém

Durante os preparativos, os altos preços de hospedagem em Belém impactaram a confirmação de países na conferência.

Algumas nações optaram por reduzir o tamanho de suas delegações. Isso gerou preocupações sobre um possível esvaziamento, que poderia prejudicar a legitimidade do evento.