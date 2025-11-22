Capa Jornal Amazônia
COP 30: 'Decidimos apoiar declaração final porque está indo na direção certa', diz Wopke Hoekstra

Ele também havia declarado anteriormente que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) poderia acabar sem acordo se não houvesse avanço nas negociações

Estadão Conteúdo
fonte

COP 30: 'Decidimos apoiar declaração final porque está indo na direção certa', diz Wopke Hoekstra. (Reprodução/ climatecleanup)

O comissário para Clima da União Europeia, Wopke Hoekstra, afirmou que a decisão de apoiar a declaração final da conferência se justifica pelo fato de o conjunto das decisões indicar "a direção certa" nas tratativas. Antes, o principal representante da União Europeia (UE) em Belém (PA) disse que a discussão sobre combustíveis fósseis é fundamental para garantir que os compromissos já assumidos pelo mundo para reduzir as emissões de CO2 sejam materializados.

Ele também havia declarado anteriormente que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) poderia acabar sem acordo se não houvesse avanço nas negociações. Hoje, o representante europeu reforçou que a mudança climática precisa de mais ação. "Por isso pressionamos", justificou.

A COP30 terá, logo mais, a plenária de encerramento. Nessa sessão, as partes da convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas chancelam os compromissos e diretrizes já aprovados nas reuniões preparatórias e publicadas no site da UNFCCC. Toda decisão precisa ser tomada por consenso

Hoekstra declarou hoje que apoia o texto resultante das negociações "por ser um passo significativo para apoiar países mais pobres". Ele ressalta que o cenário geopolítico é complexo e argumenta que o texto tem "valor intrínseco e reforça multilateralismo".

