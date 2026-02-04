Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Conversa de 'DJs de aparelhagem' do interior do Pará viraliza na web; assista!

O conteúdo viralizou rapidamente por parodiar o que seria uma conversa comum entre DJs. Confira!

O Liberal

Um vídeo bem-humorado que simula a conversa de três DJs de aparelhagens no interior do Pará está viralizando nas redes sociais.

O conteúdo viral foi criado por João Vinícius, Lucas Silva e Brendo de Freitas, de São Domingos do Capim. No vídeo, ganha destaque a entonação forçada e o tom alto empregados pelos participantes, parodiando o que seriam DJS em um diálogo trivial: eles falam sobre a organização de um lanche, com pizza e refrigerante. Assista:

O vídeo, apesar de simples, já possui grande engajamento, registrando quase 80 mil curtidas, mais de 500 comentários e mais de 7.500 compartilhamentos.

E você, o que achou?

