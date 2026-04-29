Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Consulado da Coreia do Sul em SP alerta para possível golpe na venda de pacotes de turismo

Estadão Conteúdo

O Consulado Geral da Coreia do Sul em São Paulo fez um alerta, na terça-feira, 28, sobre um possível golpe na venda de pacotes de turismo para o país asiático.

O órgão diplomático afirmou que tomou conhecimento de denúncias sobre um possível crime de estelionato, supostamente praticado por um casal de origem coreana. Os dois estariam vendendo viagens sem cumprir os serviços contratados. A identidade dos envolvidos e da empresa não foi divulgada.

Uma das vítimas relatou nas redes sociais ter tido um prejuízo de R$ 30 mil. Segundo ela, a viagem deveria ter ocorrido em outubro do ano passado, mas foi adiada inicialmente para janeiro e, posteriormente, para março - e nunca ocorreu.

O consulado não especificou o número de denúncias, mas informou ter sido procurado por "diversas pessoas" que relataram prejuízos financeiros e dificuldades decorrentes da não realização das viagens prometidas.

"O consulado manifesta preocupação com a situação e reforça que não aceitará que pessoas de má-fé utilizem a boa imagem da República da Coreia, de sua cultura e do crescente interesse turístico no país para aplicação de golpes ou práticas fraudulentas", afirmou, em nota.

O órgão diplomático disse que dialoga com vítimas, advogados e autoridades competentes e que colocou o escritório parceiro LBCA Advogados à disposição para contribuir com a apuração dos fatos e resolução do caso.

Segundo o consulado, além do casal, pessoas que tenham divulgado, intermediado ou promovido as vendas fraudulentas também podem ser responsabilizadas, caso seja comprovado o envolvimento no golpe.

"Orientamos eventuais vítimas que ainda não tenham formalizado denúncia, que procurem imediatamente a autoridade policial competente e reúnam toda a documentação pertinente, tais como comprovantes de pagamento, conversas, contratos, anúncios e demais registros", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONSULADO/COREIA DO SUL/TURISMO/ALERTA/GOLPE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda