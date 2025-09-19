Consórcio Saúde HoPE arremata projeto de construção e operação de complexo de saúde em BH

O Consórcio Saúde HoPE arrematou nesta sexta-feira, 19, o projeto para construção e operação do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (Complexo de Saúde HoPE), que será construído em Belo Horizonte (MG). O grupo, composto pela Integra Brasil Oncomed e B2U, desbancou outros dois proponentes com um deságio de 13,03% em relação à constraprestação máxima anual a ser paga pelo poder público à concessionária. O leilão ocorreu na sede da B3, em São Paulo.

O valor final de contraprestação ficou em R$ 286 milhões ante o teto de R$ R$ 328,8 milhões estipulado em edital. O contrato tem um valor previsto de R$ 2,4 bilhões, que serão aportados ao longo de 30 anos. Este é considerado um dos maiores investimentos em saúde pública em Minas nas últimas décadas, segundo o governo do Estado.

No modelo de parceria público-privada (PPP), o governo mineiro será responsável pelos serviços de saúde, com atendimento gratuito via o Sistema Único de Saúde (SUS). Já a concessionária vencedora ficará com a construção do complexo e gestão administrativa.

O Consórcio Saúde HoPE arrematou o projeto após uma disputa a viva-voz com a Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos. A Construcap CCPs Engenharia e Comércio também participou do certame, mas não foi classificada para a segunda etapa.

Serviços

As PPPs sociais são comumente alvos de críticas diante da participação privada em setores públicos essenciais, como saúde e educação. No entanto, para o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais, Pedro Bruno Barros de Souza, o modelo permite ganhos de eficiência e ampliação de serviços.

"Há muita discussão sobre PPPs no setor de saúde, mas aqui estamos falando de transformar mais de 200 contratos administrativos em um. Vamos entregar um grande equipamento público que vai ser mais eficiente, salvar milhares de vidas e trazer economia ao Estado", afirmou após o leilão.

Localizado na Gameleira, região oeste da capital mineira, o HoPE irá reunir cinco linhas de atendimento: Oncologia, Infectologia, Pediatria, Hematologia, Maternidade e Saúde da Mulher, além do Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (LACEN/MG).

A estimativa do governo mineiro é de que o complexo amplie em mais de 45% o número de consultas, ultrapassando 200 mil atendimentos por ano. Já as internações devem subir 60%, chegando a cerca de 30 mil anuais. Serão 532 leitos, sendo 110 dedicados a UTI.

O HoPE receberá os serviços que atualmente são ofertados nos Hospitais Alberto Cavalcanti, Eduardo de Menezes, Infantil João Paulo II e na Maternidade Odete Valadares.

Outros projetos

Este é o segundo leilão promovido pelo governo de Minas Gerais nesta semana. Na quinta-feira, 18, foi concedida, a Via Liberdade, também no modelo de PPP. O trecho, que liga Ouro Preto a Mariana, foi arrematado pelo Consórcio Rota da Liberdade, liderado pela Metropolitana, com a participação de outras cinco construtoras. O desconto foi de 13,2% em relação à contraprestação máxima.

No início desse mês, ocorreu o certame da PPP para construção e operação de unidades socioeducativas no Estado, a primeira desse tipo no País. O consórcio Soluções em Gestão Socioeducativa (SGS) apresentou a proposta vencedora, com uma contraprestação mensal de R$ 5 milhões.