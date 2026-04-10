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Conheça o astronauta da Artemis II que cria as filhas sozinho: 'elas são tudo para mim'

Reid Wiseman batizou uma cratera na lua com o nome da esposa

Estadão Conteúdo
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Reid Wiseman faz parte da missão Artemis 2 (Reprodução / NASA)

Um dos momentos mais emocionantes da missão Artemis II foi uma homenagem feita no espaço à mulher do comandante Reid Wiseman. A equipe de astronautas batizou uma cratera na Lua com o nome de Carroll Wiseman, falecida em 2020 aos 46 anos.

Carroll Wiseman morreu de câncer após cinco anos de luta contra a doença. A homenagem levou alguns dos astronautas às lágrimas durante a jornada lunar.

Carroll Wiseman era enfermeira pediátrica e trabalhava em uma UTI neonatal. Ela teve duas filhas com Reid Wiseman, com quem foi casada por 17 anos: Ellie, de 20 anos, e Katherine, de 17.

Um sonho impulsionado

Quando Carroll recebeu o diagnóstico de câncer, Wiseman considerou abrir mão de seu sonho de ser astronauta para dedicar-se à esposa. No entanto, foi Carroll quem o convenceu a continuar o treinamento na Agência Espacial Americana (Nasa).

Em entrevista à CBS News, Wiseman contou: "Quando ela começou a ficar muito doente, eu queria largar o treinamento e me mudar para ficarmos perto da família dela". Ele acrescentou que Carroll o convenceu a continuar, dizendo: "não, aqui é o seu trabalho; esse trabalho que você ama tanto. E é aqui que nossas filhas estão crescendo. Vamos ficar aqui".

Desde a morte da mulher, Wiseman cria as filhas sozinho. Ele descreve o período como o mais desafiador e gratificante de sua vida. "Elas são a minha vida", escreveu em sua biografia para o site da Nasa.

O apoio das filhas

Wiseman foi designado comandante da missão Artemis II em 2023. Sua reação inicial não foi de alegria, mas de preocupação com a reação das filhas. No entanto, Ellie, a filha mais velha, respondeu ao anúncio do pai fazendo cupcakes em formato de lua para a família.

"Essas duas meninas, eu achei que elas iam me segurar, mas elas me empurraram", relatou Wiseman ao podcast Universo Curioso da Nasa. "Como pai, é exatamente assim que você quer se sentir."

Ele fez questão de ser honesto com as meninas sobre os riscos da missão. "Fui dar um passeio com elas e falei: aqui está o meu testamento, aqui estão os documentos do seguro; se alguma coisa acontecer, é parte da vida", contou em coletiva em janeiro.

A homenagem na Lua

Durante o treinamento na Nasa, as famílias dos candidatos a astronauta formam uma rede de apoio. Fortes laços de amizade se desenvolvem entre elas, muito antes das missões.

Na última segunda-feira, 6, enquanto a cápsula Órion se aproximava da Lua, o especialista Jeremy Hansen solicitou autorização ao controle da missão, em Houston. Ele pediu para nomear uma cratera lunar com o nome de Carroll Wiseman.

A cratera fica na fronteira entre a face visível e a face oculta da Lua. "É um ponto brilhante na superfície da Lua", afirmou Hansen, com a voz embargada, propondo: "E nós gostaríamos de nomeá-la Carroll".

"Alguns anos atrás, nós começamos essa jornada junto com a nossa família estendida de astronautas", continuou Hansen. "E nós perdemos um membro querido dessa família." Hansen e Wisemann, que também já estava chorando, se abraçaram emocionados. Na Terra, os controladores de voo observaram um minuto de silêncio.

Um pai orgulhoso

Poucos dias antes do lançamento da missão Artemis II, Wiseman publicou uma selfie na rede social X. Ele estava com as duas filhas em frente ao foguete da Nasa, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

"Eu amo essas duas senhoritas", escreveu na legenda. "E quem embarca nesse foguete é um pai muito orgulhoso."

Retorno à Terra

A primeira missão tripulada à Lua após 50 anos retorna à Terra nesta sexta-feira, 10. A cápsula da Órion deve cair no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, na Califórnia (EUA), por volta das 21h (horário de Brasília). A Marinha americana resgatará os astronautas.

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Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO

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