Quem é Mariane Bernardi? Conheça a namorada de Neymar Pai

Mais conhecida como “Neydrasta”, Mariane Bernardi, de 45 anos, é natural de Santa Catarina e mãe de um dos amigos de Neymar, Andrei Bernardi. Ela é a primeira namorada assumida pelo Neymar Pai desde o fim do casamento dele com Nadine Gonçalves, que terminou no ano de 2016.

Além de Andrei Bernardi, que é um dos melhores amigos de Neymar, a “Neydrasta” também é mãe de Lucca Bernardi. Atualmente, Andrei é empresário, ex-jogador e "parça" de Neymar desde antes da mãe começar a namorar o pai dele.

O casal está junto desde 2021, mas Mariane e Neymar Pai começaram a aparecer publicamente apenas em 2023. Já na virada de 2023 para 2024, eles se separaram e pararam de se seguir no Instagram. Hoje, os dois estão juntos novamente e Mariane posta com frequência fotos e vídeos do casal em suas mídias sociais.

Veja alguns posts de Mariane Bernardi:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)