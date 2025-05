Saiba como evitar mensagens de uma pessoa no Whatsapp sem ter que bloqueá-la

O WhatsApp é uma das plataformas da empresa Meta. Um dos seus objetivos é "se conectar com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar", segundo as diretrizes traçadas pela empresa. Acontece que isso pode ser um incômodo em algumas situações. Então, se você não aguenta mais receber mensagem de uma pessoa, mas não pode ou prefere não bloqueá-la, confira algumas dicas para fazer no seu aplicativo.

Mesmo com situações que incomodam, o aplicativo se tornou quase que indispensável no dia a dia. Muitas atividades podem ser realizadas por meio do WhatsApp, como comprar o almoço, agendar um horário no médico e até realizar transação bancária. Por isso, é preciso ter cuidado ao utilizar o "ZapZap".

O app costuma estar antenado nas sugestões e necessidades do público. Mesmo assim, fica difícil conseguir atender a todas as existências, afinal são mais de dois bilhões de usuários ativos em mais de 180 países. Dentre esse número todo de possibilidades que podemos conversar, sempre tem um "Tio do Zap" encaminhando fake news ou um chefe falando além do horário de trabalho.

Como evitar uma pessoa no WhatsApp?

Bloquear uma pessoa pode ser uma solução extrema e é bem provável que a pessoa bloqueada perceba. Além disso, as vezes só se quer evitar uma pessoa por um tempo e depois voltar a ter contato normalmente.

Por conta disso, tem algumas soluções práticas que podem ser feita no próprio aplicativo e evitar a situações constrangedoras.

1. Silenciar notificações do WhatsApp

Passo 1: Abra o aplicativo do WhatsApp;

Passo 2: Procure a conversa que deseja silenciar e pressione para selecionar;

Passo 3: Caso o celular seja Android, na parte superior, três ícones apareceram. Selecione o "sininho" e escolha a duração do tempo para silenciar as notificações da pessoa. Caso o celular seja iOS (Iphone), uma caixa de diálogo apareceu. Selecione "Silenciar" ou "Silenciar Notificações" e escolha a duração do tempo.

Com esse passo a passo, as mensagens continuam chegando normalmente, mas ela não serão notificadas.

2. Arquivar conversas no WhatsApp

Quando uma conversa é silenciada, ela continua aparecendo quando o WhatsApp é aberto. Uma alternativa é arquivar a conversa para ela não ficar no campo de visão. Ela ficará numa pasta específica e ainda sendo possível de receber e mandar mensagens.

Passo 1: Abra o aplicativo do WhatsApp;

Passo 2: Procure a conversa que deseja arquivar e pressione para selecionar;

Passo 3: Quando os ícones de ação aparecerem, procure uma "caixinha" com um seta pra baixo e clique nela.

Assim, a conversa será transferida da tela inicial para uma pasta específica, que ficará acima de todas as conversas. Para acessá-la basta clicar em "Arquivadas". Nenhuma notificação desta conversa arquivada irá incomodar mais.

Outras dicas para usar no WhatsApp

Com bilhões de usuários do WhatsApp, é importante adotar algumas medidas para aproveitar melhor a plataforma. Por conta disso, é importante realizar alguns ajustes de configurações de privacidade do aplicativo.

Bloquear ser incluído em grupo no WhatsApp: Assim, nenhuma pessoa ou apenas quem você quiser poderá incluir o seu número em grupos de WhatsApp;

Bloquear números e grupos no WhatsApp: Bloquear grupos ou conversas que enviem conteúdo indesejado;

Privacidade no WhatsApp: Configure quem pode ver a sua foto de perfil, status online e confirmação de leitura das mensagens.

Essas opções podem ajudar a ter um aproveitamento melhor do aplicativo. Afinal, a plataforma é para todos e qualquer que tenha acesso ao seu número poderá entrar em contato. Evite dor de cabeça com essas dicas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)