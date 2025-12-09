Conheça a que palavra representa o sentimento dos brasileiros em 2025, segundo pesquisa

"Incerteza" é a palavra que mais reflete a percepção dos brasileiros sobre 2025, segundo estudo da consultoria Cause, em parceira com o Instituto de Pesquisa Ideia. A palavra foi escolhida por 24% brasileiros entre as sete expressões finalistas definidas pelos especialistas, ficando à frente de "inteligência artificial", apontada por 16%, e "tensão", escolhida por 15% dos consultados.

Na pesquisa de 2024, os brasileiros escolheram a palavra "ansiedade" para definir o ano. "Quando duas palavras seguidas apontam na mesma direção, não estamos diante de tendência, mas sim diante de um diagnóstico", diz Leandro Machado, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard e sócio fundador da Cause.

O ano que chega ao final ficou marcado no país por indefinições na economia, na política e na questão ambiental devido aos resultados aquém das expectativas da COP-30, a conferência do clima realizada em Belém, no Brasil .

Também estiveram entre as finalistas as palavras "Justiça" (14%), "Adaptação" (9%), "Amazônia" (6%) e "Burnout" (síndrome do esgotamento profissional) (3%).

Eleições internacionais de palavras

A expressão do ano em 2025, segundo o Dicionário Collins, foi "vibe coding", termo usado para descrever um novo modo de programar respostas via inteligência artificial. Na pesquisa doméstica, "inteligência artificial" foi o segundo termo mais lembrado pelos brasileiros.

Já o Dicionário Oxford escolheu o termo "rage bait", que em português significa "isca de raiva", como a palavra do ano de 2025 no mundo. A expressão descreve conteúdos online criados intencionalmente para gerar indignação e engajamento através de emoções negativas, refletindo a polarização nas redes sociais.

O Dicionário de Cambridge, por sua vez, elegeu "parassocial" como Palavra do Ano de 2025. O termo é definido pelo dicionário como "uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, etc., ou uma inteligência artificial".

Como funcionou a pesquisa no Brasil

Conforme a Cause, a escolha no Brasil seguiu um processo combinado: especialistas em comunicação, filosofia, ciências sociais e áreas correlatas definiram inicialmente as sete palavras que representariam 2025. Em seguida, as palavras finalistas foram estimuladas em uma pesquisa quantitativa com amostra representativa para 1.500 brasileiros maiores de 16 anos, residentes em todas as regiões do país.

As entrevistas foram realizadas entre 1º e 4 de dezembro de 2025, com margem de erro máxima de 3 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%, a partir de cotas sociodemográficas da população segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) 2025 e o Censo 2022.

Mais perguntas do que respostas

Para Leandro Machado, a predominância do termo "incerteza" reflete um sentimento coletivo de instabilidade e dúvidas sobre o futuro. Seja pelas transformações aceleradas da economia e da tecnologia, seja por tensões geopolíticas e desigualdades internas persistentes, os brasileiros demonstram perceber 2025 como um ano de grandes desafios e de variáveis imprevisíveis que influenciam o cotidiano e as decisões das pessoas.

Para ele, o resultado tem relação com movimentos identificados em edições anteriores da pesquisa, como a eleição de "ansiedade" em 2024, que capturou o impacto emocional de um período de transição em escala global e nacional.

Para Cila Schullman, CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, quando a palavra "incerteza" define um ano inteiro, ela mostra que os brasileiros estão tomando decisões com cada vez menos pontos de apoio. "O dado não descreve só o país, mas a experiência diária de viver num mundo em que as referências mudam rápido demais. E, no caso brasileiro, isso ganha ainda mais força quando conectado com a palavra de 2024, "ansiedade".

Palavras que refletiram o Brasil nos últimos anos:

2017 - Corrupção 2018 - Mudanças 2019 - Dificuldades 2020 - Luto 2021 - Vacina 2022 - Esperança 2023 - Mudanças climáticas 2024 - Ansiedade 2025 - Incerteza