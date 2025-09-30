Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Congonhas tem voos cancelados por causa de fechamento de aeroporto no Rio

Estadão Conteúdo

O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, registra 18 voos cancelados na manhã desta terça-feira, 30, todos com origem ou destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O fato ocorre em razão de um vazamento de óleo na pista do aeroporto carioca que impactou em suas operações.

Segundo a Aena, que administra Congonhas, são 13 chegadas e cinco partidas. "Algumas saídas com destino ao Rio de Janeiro estão sendo direcionadas ao Aeroporto do Galeão", disse.

Mais cedo, a Infraero disse que as operações de pouso e decolagem no aeroporto se encontram-se suspensas em decorrência desse vazamento de óleo na pista de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há operações no aeroporto.

"As providências para limpeza e liberação da pista já foram tomadas para garantir a segurança e para que as operações sejam retomadas o mais breve possível", afirmou.

Até o momento, foram registrados 12 voos de partida atrasados, nove voos cancelados e seis voos alternados para o Aeroporto do Galeão. "O Notam (aviso aos aeronavegantes) já foi publicado", afirmou a Infraero.

Palavras-chave

SANTOS DUMONT/VAZAMENTO/ÓLEO/REFLEXO/CONGONHAS
