Congonhas amanhece lotado após mudança de tempo em São Paulo e cancelamentos de voos

Estadão Conteúdo

O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, amanheceu lotado nesta quarta-feira, 17. Seis voos foram cancelados na noite de terça-feira, 16, devido a condições climáticas. A administradora do terminal aéreo diz que o aeroporto opera normalmente na manhã desta quarta-feira, 17.

"A Aena informa que o Aeroporto de Congonhas opera normalmente nesta quarta-feira, 17, sem impacto por conta das condições meteorológicas. Não há chegadas ou partidas canceladas de voos programados para até às 7h", afirma a Aena.

São Paulo amanheceu com céu encoberto, chuva e temperaturas amenas após a chegada de uma frente fria vinda do Sul. A capital está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O órgão também emitiu alerta para vendavel com previsão de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

No início do dia, os termômetros marcavam 16°C, e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 21°C. Embora a frente fria comece a se afastar, a circulação de ventos úmidos do oceano mantém o tempo instável, com céu encoberto, além de garoa e chuviscos ao longo do dia.

De acordo com a administradora de Congonhas, foram registrados seis cancelamentos de voos - uma chegada e cinco partidas - em função de condições climáticas de terça-feira.

"Toda a infraestrutura operacional do Aeroporto de Congonhas está disponível, assim como todos os serviços para atendimento aos passageiros", diz a Aena.

A concessionária também orienta que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Chuva causou transtornos na terça-feira

Na terça-feira, 16, a Defesa Civil emitiu alerta severo para tempestades, com previsão de chuva forte nas regiões oeste, leste, central e em parte da zona sul da capital. Em razão do risco, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos, conforme aviso do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Os temporais provocaram alagamentos intransitáveis no Túnel João Paulo II e na Avenida Santo Amaro. Também houve transbordamento de córregos na zona leste e interrupções na circulação da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Outros municípios do Estado, incluindo cidades do litoral paulista, também registraram transtornos em razão fortes chuvas. Em Ilhabela, duas pessoas morreram.

