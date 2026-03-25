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Condenado por estupros, Thiago Brennand é transferido para prisão em Potim, no interior de SP

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo confirmou a transferência.

Estadão Conteúdo

O empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros, foi transferido para a Penitenciária II Álvaro de Carvalho, em Potim, na terça-feira, 24. A defesa dele não foi localizada.

O empresário está preso desde 2023, tendo passado pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, e de lá foi transferido para o Presídio Tremembé II, no interior do Estado, onde estava cumprindo a pena antes de ser transferido, em novembro do ano passado, para a Penitenciária I de Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo.

Condenações

Em setembro do ano passado, Brennand foi condenado pelo crime de estupro a uma pena de oito anos de prisão, em regime fechado. Ele também foi condenado a pagar indenização de ao menos R$ 200 mil. Na ocasião, a defesa também não se manifestou.

O processo, que era o nono pelo qual ele respondeu, era também o último em aberto, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Ele foi condenado em cinco processos e chegou a acordos extrajudiciais em outros dois, em todos respondendo por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros.

As penas do empresário somam mais de 30 anos de prisão. Ele já havia sido condenado por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia na zona sul de São Paulo, pore stuprar uma mulher norte-americana em sua mansão e por forçar sexo sem preservativo com uma ex.

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