Conab entrega alimentos para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começou, neste sábado, 21, a distribuição de cestas de alimentos às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que acometem o Estado desde a sexta-feira passada, dia 13 de junho. Na ocasião, o presidente da Companhia, Edegar Pretto, e o Superintendente Regional do RS, Glauto Lisboa, fizeram a entrega de 4 mil cestas de alimentos - o equivalente a 68 toneladas produzidas pela agricultura familiar - em três locais da Região Metropolitana de Porto Alegre, informou a companhia em comunicado.

A estatal instalou uma Sala de Situação para executar ações de ajuda à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul na manhã de ontem (20). A iniciativa integra a estratégia do governo federal para amenizar os impactos das fortes chuvas que já atingiram 121 municípios gaúchos. As cestas estão na Unidade Armazenadora da Conab, em Canoas. Cada kit contém 17 kg de alimentos, como arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado.

De acordo com Pretto, o foco da mobilização emergencial é garantir a segurança alimentar das comunidades prejudicadas. "A Conab está muito atenta à situação do Rio Grande do Sul, nos preparamos para esses momentos de calamidade, por isso temos a capacidade de dar uma resposta rápida a esses eventos. Neste final de semana entregamos já as primeiras 4 mil cestas de alimentos que foram compradas da agricultura familiar e estavam nos armazéns da Companhia. Também estamos em tratativas com o MDS para que todas as pessoas que tiverem com falta do básico, que é a alimentação, será responsabilidade do Governo Federal, via Conab, para que a gente não deixe ninguém com fome neste momento tão difícil que passa novamente o povo gaúcho", afirmou o presidente.

As primeiras entregas ocorreram na cidade de Nova Santa Rita e na capital gaúcha. A prefeitura nova-santarritense recebeu parte dos alimentos, que serão destinados às famílias atingidas no município, no Centro Humanitário do Bairro Caju. No local, há uma cozinha para preparo de quatro refeições diárias e alojamento que hoje acolhe cerca de 50 pessoas que saíram de casa devido aos alagamentos, além de abrigo para animais e lavanderia.

Depois, cozinhas solidárias da Região Metropolitana receberam cestas na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, onde funciona a Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias, criada ainda durante as enchentes de 2024 para atender 45 instituições que estão prestando socorro neste momento de urgência. Na ocasião, Pretto também se reuniu com representantes das organizações para orientá-los sobre o trabalho da Conab neste período de emergência.

Já no início da tarde, o presidente e o superintendente acompanharam a entrega de quentinhas no bairro Sarandi, um dos bairros da capital mais prejudicados pelas chuvas, por causa do rompimento de diques. A Cozinha Solidária Isokan Panela Ty Oya, uma nova unidade que deve começar a operar no espaço, recebeu as marmitas preparadas no Centro de Abastecimento, que foram distribuídas aos moradores em vulnerabilidade da localidade.

A nova ação da Conab ocorre em meio a mais um episódio de calamidade no Estado provocado pelas tempestades intensas em diversas cidades. O boletim da Defesa Civil do RS, das 9h de hoje, registrava 3 pessoas mortas, 1 pessoa desaparecida, 1 pessoa ferida, cerca de 8 mil pessoas desalojadas e desabrigadas.