Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Comunidades do Rio se tornaram centros de formação do Comando Vermelho', diz Felipe Curi

De acordo com Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, todos os mortos têm antecedentes criminais

Estadão Conteúdo
fonte

O governo do Rio diz, que 99 dos 117 mortos na megaoperação da última terça, 28, já foram identificados (Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil)

O secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, afirmou na manhã desta sexta-feira, 31, que comunidades da capital fluminense "se tornaram centros de treinamento e de decisões do Comando Vermelho" no País após "restrições às operações policiais", em referência à ADPF das Favelas.

"Essas restrições e limitações às operações tornaram algumas comunidades do Rio de Janeiro, principalmente os grandes complexos de favelas, centros de treinamento e de onde partem as decisões para a expansão do Comando Vermelho para todo País", afirmou o secretário em coletiva na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio.

O governo do Rio diz, que 99 dos 117 mortos na megaoperação da última terça, 28, já foram identificados. De acordo com Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, todos têm antecedentes criminais:

42 tinham mandados de prisão pendente; 78 apresentavam "relevante" histórico criminal (tráfico, homicídio) A ADPF das Favelas é utilizada como um dos principais argumentos do governador Cláudio Castro (PL) para, segundo ele, o enfraquecimento do combate ao crime no Rio.

Castro chamou a ADPF das Favelas de "maldita", em coletiva na terça-feira, 28, e disse que a decisão do STF dificultou a atuação das forças de segurança pública do Rio no combate à criminalidade.

'Alemão e Penha: QGs do Comando Vermelho'

Segundo Curi, os complexos do Alemão e da Penha "passaram a ser o QG do Comando Vermelho".

"São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros Estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil", afirmou.

O secretário disse ainda que a investigação da Polícia Civil do Rio, que durou, segundo ele, cerca de um ano, mostra que os integrantes do Comando Vermelho utilizam os complexos do Alemão e da Penha como centros de treinamento de tiro, táticas de guerrilha, manuseio de armamento e de cooptação de criminosos de outros Estados.

"A investigação e os dados de inteligência comprovam que são nos complexos da Penha e do Alemão que são feitos treinamentos de tiro, tática de guerrilha, manuseio de armamento, cooptação desses marginais que vêm de fora do Estado para serem, entre aspas, formados aqui e depois retornarem aos seus Estados de origem para a implementação da cultura da facção", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO CONTENÇÃO/RIO/CV/FELIPE CURI/CRÍTICAS/ADPF DAS FAVELAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda