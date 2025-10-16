Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Companhia aérea vai cobrar valor extra para reclinar assentos; entenda!

Parte da frota terá bancos fixos na classe econômica ainda este mês

Rafael Lédo
fonte

Empresa pretende implementar as mudanças ainda em outubro de 2025 (Foto / Freepik)

Mais de 40 aeronaves passarão por uma reconfiguração. Os assentos dos passageiros da classe econômica serão fixos e a companhia aérea planeja implementar as alterações ainda em outubro de 2025. As modificações tem como objetivo reduzir custos e manter as tarifas num preço acessível para os consumidores.

A decisão da empresa WestJet aconteceu após herdar 43 aeronaves das antigas Swoop, Lynx e Sunwing. Assim, os aviões Boeing 737-8 MAX e 737-800 terão uma fileira a mais, o que pode aumentar o lucro, além de reduzir o custo por passageiro, aumentar a eficiência operacional e oferecer tarifas com preços menores do que o mercado. A empresa atua principalmente em voos no Canadá e nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

image Quem é o piloto que sobreviveu após avião cair sobre casa
A aeronave de matrícula PU-DNA é um Seamax M-22, com capacidade para apenas um piloto e um passageiro.

image Aviação brasileira teve melhor abril da história em movimentação
"A movimentação recorde nos aeroportos é um termômetro da economia", avalia o ministro Sílvio Costa Filho, do MPor.

Apesar de algumas críticas, a companhia informou que a decisão aconteceu após testes com os passageiros, em que metade dos participantes afirmou que prefere o novo formato, já que evita a invasão de espaço pessoal. “O design de reclinação fixa ajuda a preservar o espaço pessoal e a proporcionar uma experiência mais estável a bordo”, declarou um porta-voz da WestJet à ABC News.

Com as mudanças previstas para serem concluídas até o início de 2026, as aeronaves passarão a ter três categorias.

  • Econômica Padrão: assentos fixos;
  • Conforto Estendido: 36 assentos com possibilidade de reclinar e mais espaço para as pernas;
  • Premium: encostos reclináveis com cadeiras ergonômicas e apoios de cabeça ajustáveis em quatro direções.

Além disso, os aviões contarão com lavatórios e cozinhas modernizados, assim como Wi-Fi de alta velocidade gratuito para membros do programa WestJet Rewards.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

passagem aérea

companhia aérea

assento em avião
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda