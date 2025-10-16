Companhia aérea vai cobrar valor extra para reclinar assentos; entenda!

Mais de 40 aeronaves passarão por uma reconfiguração. Os assentos dos passageiros da classe econômica serão fixos e a companhia aérea planeja implementar as alterações ainda em outubro de 2025. As modificações tem como objetivo reduzir custos e manter as tarifas num preço acessível para os consumidores.

A decisão da empresa WestJet aconteceu após herdar 43 aeronaves das antigas Swoop, Lynx e Sunwing. Assim, os aviões Boeing 737-8 MAX e 737-800 terão uma fileira a mais, o que pode aumentar o lucro, além de reduzir o custo por passageiro, aumentar a eficiência operacional e oferecer tarifas com preços menores do que o mercado. A empresa atua principalmente em voos no Canadá e nos Estados Unidos.

Apesar de algumas críticas, a companhia informou que a decisão aconteceu após testes com os passageiros, em que metade dos participantes afirmou que prefere o novo formato, já que evita a invasão de espaço pessoal. “O design de reclinação fixa ajuda a preservar o espaço pessoal e a proporcionar uma experiência mais estável a bordo”, declarou um porta-voz da WestJet à ABC News.

Com as mudanças previstas para serem concluídas até o início de 2026, as aeronaves passarão a ter três categorias.

Econômica Padrão: assentos fixos;

Conforto Estendido: 36 assentos com possibilidade de reclinar e mais espaço para as pernas;

Premium: encostos reclináveis com cadeiras ergonômicas e apoios de cabeça ajustáveis em quatro direções.

Além disso, os aviões contarão com lavatórios e cozinhas modernizados, assim como Wi-Fi de alta velocidade gratuito para membros do programa WestJet Rewards.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)