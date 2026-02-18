Como será a apuração dos desfiles de carnaval das escolas de samba do Rio

Após três noites de desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, a campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 18. A apuração tem início previsto para as 16h.

Em São Paulo, a campeã foi a Mocidade Alegre, com enredo que homenageou a atriz Léa Garcia. No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial.

Só 36 dos 54 jurados terão notas lidas

A avaliação dos desfiles foi feita por 54 jurados, seis para cada um dos nove quesitos. No dia da apuração, contudo, são sorteados quatro julgadores por categoria, totalizando 36 avaliadores.

Neste ano, as cabines dos avaliadores foram distribuídas por diferentes partes, em ambos os lados do sambódromo. A ideia é que o desfile seja avaliado em 360 graus, de modo a evitar que um determinado quesito se apresente mais voltado a um lado.

As notas permitidas são entre 9,0 e 10,0, com a possibilidade de pontuação fracionada. A pontuação mais baixa em cada quesito é descartada. Na avaliação, os jurados têm subquesitos como referência, que, somados, geram uma nota final.

Os julgadores devem entregar as notas ao fim de cada noite de desfiles, de acordo com o regulamento do carnaval, elaborado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Os quesitos em julgamento são:

- bateria; - samba-enredo; - harmonia; - evolução; - enredo; - alegorias e adereços; - fantasias; - comissão de frente; - mestre-sala e porta-bandeira.

Os desfiles ocorreram no domingo, 15, na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, com quatro escolas por dia. As concorrentes são:

- Acadêmicos de Niterói; - Imperatriz Leopoldinense; - Portela; - Estação Primeira de Mangueira; - Mocidade Independente de Padre Miguel; - Beija-Flor de Nilópolis; - Unidos do Viradouro; - Unidos da Tijuca; - Paraíso do Tuiuti; - Unidos de Vila Isabel; - Acadêmicos do Grande Rio; - Acadêmicos do Salgueiro.

Antes da leitura das notas, será feita a divulgação de eventuais penalidades, como de direção artística, concentração, cronometragem, dispersão e outras obrigatoriedades. O descumprimento implica em perda de décimos.

Os desfiles precisaram seguir um tempo mínimo de 70 minutos e máximo de 80 minutos. Há, ainda, diversas outras obrigações definidas pelo regulamento, tais como:

- mínimo de 200 ritmistas na bateria; - mínimo de 60 baianas; - mínimo de quatro e máximo de seis carros alegóricos; - mínimo de 10 e máximo de 15 componentes na comissão de frente; - mínimo de 2,5 mil e máximo de 3,2 mil componentes.

O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21. Participarão as seis melhores colocadas na edição deste ano.