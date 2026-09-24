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Como peixe de 2,4 metros e 137 quilos de espécie invasora foi pescado em unidade de conservação

Estadão Conteúdo

Um pirarucu de 2,46 metros de comprimento e 137,9 quilos foi capturado nesta quarta-feira, 23, na Reserva Extrativista Estadual Rio Cautário, em Costa Marques (RO). Trata-se do maior exemplar da espécie já registrado em uma Unidade de Conservação (UC) de Rondônia, informou a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

De acordo com a pasta, o pirarucu é considerado uma espécie invasora na bacia do Rio Cautário, dentro da unidade de conservação. Por isso, a captura faz parte de ações de manejo voltadas ao controle e à erradicação do peixe. O projeto é conduzido pela Sedam em parceria com a associação de extrativistas da região.

Dessa forma, o valor arrecadado com a comercialização do peixe é dividido entre os manejadores que participaram do projeto. Em 2025, cada participante recebeu, em média, cerca de R$ 5 mil, informou a Sedam.

Segundo a pasta, o extrativistas participam de todas as etapas do manejo, da captura dos peixes à limpeza do pescado. Após o processamento, os peixes são vendidos a um frigorífico parceiro, responsável pelo fornecimento de câmaras frias, 50% do gelo e pelo transporte.

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