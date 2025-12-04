Capa Jornal Amazônia
Como não cair no 'Golpe do bilhete premiado'; quadrilha roubou R$ 70 mil de idosa em SP

Os dois convenceram a vítima a ajudá-los a receber o suposto prêmio

Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira, 3, em Campinas, no interior de São Paulo, suspeito de integrar uma quadrilha que aplica o golpe do "bilhete premiado" em cidades paulistas. A companheira dele é considerada foragida e está sendo procurada pela Polícia Civil.

As investigações sobre a quadrilha que os dois integram começaram depois de um golpe aplicado em uma idosa, em Mirandópolis (SP), em julho deste ano. Segundo a polícia, ela foi abordada por dois criminosos do grupo que disseram ser irmãos e ter um bilhete premiado da loteria.

Os dois convenceram a vítima a ajudá-los a receber o suposto prêmio, alegando que, por motivos religiosos, um deles não poderia sacar o valor. Conforme a investigação, na sequência eles levaram a idosa até uma agência bancária e a convenceram de mentir para o gerente e transferir R$ 70 mil para um terceiro integrantes da quadrilha.

O golpe do bilhete premiado consiste em convencer a vítima a fazer transferências ou pagamentos acreditando que receberá um montante maior depois.

De acordo com a polícia, um dos suspeitos de abordar a idosa está preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. O homem preso na quarta-feira foi encontrado em um hotel de Campinas, durante a Operação Bilhete Premiado, da 3ª Delegacia de Investigações Gerais.

A polícia informou que ele se preparava para aplicar novos golpes utilizando documentos falsos. Por isso, segundo a polícia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Antes da captura do suspeito, os agentes tinham cumprido mandado de busca na residência do casal, na capital paulista, onde localizaram diversos materiais vinculados ao esquema criminoso.

Segundo a polícia, as investigações foram baseadas em imagens de câmeras de segurança, consultas a sistemas policiais e comparações de registros de golpes anteriores. Com isso, os suspeitos de estelionato puderam ser identificados. A investigação ainda será aprofundada pela polícia.

Palavras-chave

OPERAÇÃO BILHETE PREMIADO/QUADRILHA/GOLPE/INTEGRANTE/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda