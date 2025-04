Como melhorar a comunicação em ambiente de trabalho? Confira dicas

A comunicação é uma habilidade essencial em todos os ambientes da nossa vida, especialmente no local de trabalho, já que impacta diretamente nos relacionamentos entre colaboradores, assim como na atmosfera de produtividade e no sucesso profissional.

Melhorar as habilidades de comunicação é um fator essencial para contribuição de um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e com maior efieciência. Confira aqui algumas dicas sobre como melhorar a forma de se comunicar no trabalho.

Dicas para desenvolver a comunicação no ambiente de trabalho:

Seja claro e objetivo

Evite rodeios. Fale ou escreva apenas o necessário. Organize as suas ideias de formas simples e objetiva. Isso economiza tempo e evita mal-entendidos.

Pratique a escuta ativa

A escuta ativa é muito importante para uma comunicação eficiente. Não é só ouvir por ouvir, mas prestar atenção, sem interromper. Às vezes, ouvir mais evita problemas e cria boas conexões.

Feedbacks são essenciais

Dê e peça feedback com regularidade e sempre de forma construtiva. Quanto mais feedbacks, melhor a comunicação e melhor os resultados.

Desenvolva a empatia

A empatia é uma forma de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, ou seja, se colocar no lugar do indivíduo. O desenvolvimento dessa habilidade melhora a comunicação ao criar um ambiente de compreensão e respeito.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Mirelly Pires, Editora web de OLiberal.com