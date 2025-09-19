Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Como foram localizados no PR os corpos dos 4 desaparecidos após cobrança de dívida

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil localizou os corpos dos quatro homens que foram cobrar uma dívida e que estavam desaparecidos desde agosto, no Paraná. Exames periciais estão sendo realizados, mas familiares já identificaram as vítimas pelas vestimentas. As investigações sobre o caso continuam em andamento.

Os corpos estavam enterrados em uma área rural de Icaraíma, no noroeste do Estado paranaense, sendo localizados a 650 metros de onde foi encontrada também enterrada na sexta-feira passada, 12, a Fiat Toro, usada pelos quatro homens.

"Olhamos todos os pontos possíveis onde alguém poderia ter sido enterrado. O serviço durou o dia inteiro e durante à noite (de quinta-feira, 18, por volta das 23 horas). Encontramos um ponto, onde as plantas não estavam plantadas, apenas por cima para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos do local, começamos a cavar e encontramos o corpo. A perícia foi acionada", disse o delegado Thiago Andrade.

As escavações foram feitas com auxílio de máquinas pesadas da Prefeitura de Icaraíma. Foram concluídas por volta das 5 horas desta sexta-feira, dia 19.

O sigilo das investigações ainda é mantido, em razão das investigações que estão em andamento para esclarecer o caso. "Agora é continuar as buscas por evidências e organizar as evidências que já temos. Organizar todas as informações coletadas até o momento para a elucidação dos fatos", reforçou o delegado.

Após 44 dias de buscas, os quatro corpos que estavam desaparecidas foram encontrados. Eles já estavam apresentando um processo de decomposição, mas sendo possível uma identificação visual preliminar. "Estavam com perfurações de arma de fogo. Também foram localizados os seus pertences nesta mesma vala onde os corpos estavam. Agora seguem os trabalhos para a identificação formalmente dessas quatro pessoas", disse o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário da Segurança Pública do Paraná.

Anteriormente, a Polícia Civil do Estado havia dito que os quatro tinham saído de São Paulo para cobrar uma dívida no Paraná. No entanto, o secretário falou, nesta sexta-feira, que o Rafael, o Robishley e Diego vieram de São Paulo e encontraram o Alencar já no município de Icaraíma, no Paraná.

Suspeitos

O caso é investigado como homicídio, e uma das hipóteses é de que o grupo tenha sido executado por dois dos possíveis devedores cobrados, Antonio Buscariollo, 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que são pai e filho.

"Temos mandados de prisão em aberto de dois suspeitos, pai e filho, que são Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo", disse o secretário. Anteriormente, a defesa afirmou que os Buscariolos não eram responsáveis pelo desaparecimento dos quatro rapazes. Procurada novamente, não foi localizada.

Desaparecimento

Os quatro homens foram vistos pela última vez em Icaraíma, quando se dirigiram a uma propriedade rural e, a partir de então, não fizeram mais contato com familiares.

Desde o desaparecimento, a Polícia Civil passou a tratar o episódio como um caso de homicídio. Dois suspeitos já foram identificados, mas permanecem foragidos. A ação para localização dos corpos contou também com acompanhamento da Força Nacional. (Colaboraram Caio Possati e Alessandra Monnerat)

