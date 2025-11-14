AquaFoz: conheça o 2º maior aquário da América Latina inaugurado em Foz do Iguaçu
Inaugurado nesta sexta-feira, o empreendimento possui 28 recintos e mais de 10 mil animais, incluindo tubarões
O AquaFoz foi inaugurado nesta sexta-feira, 14, em Foz do Iguaçu (PR). O novo aquário é o segundo maior da América Latina, ficando atrás apenas do AquaRio (RJ). Ele revela a vida subaquática do encontro dos rios Iguaçu e Paraná e o percurso das águas até o oceano.
O aquário possui 28 recintos, com um total de 3,3 milhões de litros de água. Ele reproduz ecossistemas de rios e mares com precisão científica e cenográfica. Habitam o local tubarões-lixa, galha-branca, leopardo, bambu e freycineti. Também estão presentes raias, baiacus, dourados, peixes-palhaço, cavalos-marinhos e piranhas.
Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas e responsável pelo AquaFoz, destacou a importância do empreendimento. Segundo ele, os visitantes de Foz do Iguaçu, que buscam as Cataratas, poderão agora entender a dinâmica da vida subaquática.
Conexão entre Rios e Mares
O aquário, localizado próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, propõe um percurso educativo. O visitante acompanhará o Rio Iguaçu, desde sua nascente em Curitiba, até o encontro com o Rio Paraná, perto do Marco das Três Fronteiras. As águas seguem então para o Oceano Atlântico, passando por Buenos Aires e Montevidéu.
Morbis ressalta a interligação de ecossistemas aquáticos. Ele explica que 70% das espécies do Rio Iguaçu são endêmicas, vivendo apenas ali. A conservação marinha e temas como temperatura da água e nível dos oceanos têm origem nas nascentes dos rios. É fundamental conscientizar sobre a conexão entre rios e mares.
Números e Estrutura do AquaFoz
A estrutura do AquaFoz apresenta números impressionantes. O empreendimento possui 13 mil metros quadrados de área construída. A carga suportada é comparável à de um prédio de 20 andares.
- Foram utilizados 1.650 caminhões-betoneira de concreto na obra.
- Acrílicos chineses, cada um com mais de 13 toneladas, formam um visor de 55 metros quadrados.
- Mais de 300 espécies, totalizando mais de 10 mil animais, estão nos 28 aquários.
- Os tanques possuem até 6 metros de altura de coluna d'água, o que equivale a 6 toneladas por metro quadrado.
- O local conta com mais de 200 bombas e 24 quilômetros de tubulações.
- A laje do aquário tem 50 centímetros de espessura, comparado a 15-20 cm de um edifício comum.
- O Tanque Oceânico, que abriga espécies marinhas, comporta 2 milhões de litros de água.
- Foram importadas 18 toneladas de sal de Israel para criar o ambiente marinho adequado.
O projeto do AquaFoz foi iniciado há cinco anos e recebeu investimento de R$ 140 milhões. O empreendimento já gerou 400 empregos diretos e indiretos. A expectativa é receber meio milhão de visitantes no primeiro ano, podendo alcançar 800 mil em três a cinco anos.
O circuito completo do AquaFoz tem 750 metros e se distribui em três andares. A extensão é similar à da nova Ponte da Integração, que liga Brasil e Paraguai. Morbis destaca que a beleza e diversidade do local são únicas.
Conservação e Pesquisa
O AquaFoz também foca em projetos de pesquisa e conservação de espécies. Aquários possibilitam a reprodução e manutenção de animais, incluindo aqueles ameaçados de extinção. O AquaRio, por exemplo, publicou mais de 50 trabalhos científicos em nove anos. O AquaFoz busca parcerias com universidades e instituições para ser referência em pesquisa.
Rafael Franco, biólogo do Grupo Cataratas, mencionou um projeto crucial. A iniciativa visa a preservação do surubim-do-Iguaçu, uma espécie endêmica desse rio e em risco de desaparecimento. O projeto é uma colaboração com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Copel.
Franco explica que o objetivo é “devolver ao rio os surubins que perdeu ao longo dos anos”. Os animais são reproduzidos em laboratório. Pesquisadores de pós-doutorado aprimoram as técnicas para o reforço populacional da espécie.
Cuidados e Tecnologia com os Animais
A equipe técnica do AquaFoz é composta por cerca de 60 profissionais. São especialistas em medicina veterinária, zootecnia, biologia e engenharia de aquicultura. O local também realiza exames médicos e cirurgias para os animais.
O AquaFoz possui um sistema de filtragem moderno para garantir a qualidade da água dos tanques. Franco explica que cada tanque tem seu próprio sistema e parâmetros específicos. Isso atende às exigências de cada animal, como o peixe-palhaço.
Algumas das mais de 300 espécies exigem cuidados especiais. Corais, águas-vivas e cavalos-marinhos são exemplos de animais sensíveis. Há tecnologia avançada para controlar iluminação, temperatura e qualidade da água. O aquário possui ainda um laboratório que produz microrganismos para a nutrição diferenciada dos animais.
