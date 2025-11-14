AquaFoz: conheça o 2º maior aquário da América Latina inaugurado em Foz do Iguaçu

O AquaFoz foi inaugurado nesta sexta-feira, 14, em Foz do Iguaçu (PR). O novo aquário é o segundo maior da América Latina, ficando atrás apenas do AquaRio (RJ). Ele revela a vida subaquática do encontro dos rios Iguaçu e Paraná e o percurso das águas até o oceano.

O aquário possui 28 recintos, com um total de 3,3 milhões de litros de água. Ele reproduz ecossistemas de rios e mares com precisão científica e cenográfica. Habitam o local tubarões-lixa, galha-branca, leopardo, bambu e freycineti. Também estão presentes raias, baiacus, dourados, peixes-palhaço, cavalos-marinhos e piranhas.

Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas e responsável pelo AquaFoz, destacou a importância do empreendimento. Segundo ele, os visitantes de Foz do Iguaçu, que buscam as Cataratas, poderão agora entender a dinâmica da vida subaquática.

Conexão entre Rios e Mares

O aquário, localizado próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, propõe um percurso educativo. O visitante acompanhará o Rio Iguaçu, desde sua nascente em Curitiba, até o encontro com o Rio Paraná, perto do Marco das Três Fronteiras. As águas seguem então para o Oceano Atlântico, passando por Buenos Aires e Montevidéu.

Morbis ressalta a interligação de ecossistemas aquáticos. Ele explica que 70% das espécies do Rio Iguaçu são endêmicas, vivendo apenas ali. A conservação marinha e temas como temperatura da água e nível dos oceanos têm origem nas nascentes dos rios. É fundamental conscientizar sobre a conexão entre rios e mares.

Números e Estrutura do AquaFoz

A estrutura do AquaFoz apresenta números impressionantes. O empreendimento possui 13 mil metros quadrados de área construída. A carga suportada é comparável à de um prédio de 20 andares.

Foram utilizados 1.650 caminhões-betoneira de concreto na obra.

Acrílicos chineses, cada um com mais de 13 toneladas, formam um visor de 55 metros quadrados.

Mais de 300 espécies, totalizando mais de 10 mil animais, estão nos 28 aquários.

Os tanques possuem até 6 metros de altura de coluna d'água, o que equivale a 6 toneladas por metro quadrado.

O local conta com mais de 200 bombas e 24 quilômetros de tubulações.

A laje do aquário tem 50 centímetros de espessura, comparado a 15-20 cm de um edifício comum.

O Tanque Oceânico, que abriga espécies marinhas, comporta 2 milhões de litros de água.

Foram importadas 18 toneladas de sal de Israel para criar o ambiente marinho adequado.

O projeto do AquaFoz foi iniciado há cinco anos e recebeu investimento de R$ 140 milhões. O empreendimento já gerou 400 empregos diretos e indiretos. A expectativa é receber meio milhão de visitantes no primeiro ano, podendo alcançar 800 mil em três a cinco anos.

O circuito completo do AquaFoz tem 750 metros e se distribui em três andares. A extensão é similar à da nova Ponte da Integração, que liga Brasil e Paraguai. Morbis destaca que a beleza e diversidade do local são únicas.

Conservação e Pesquisa

O AquaFoz também foca em projetos de pesquisa e conservação de espécies. Aquários possibilitam a reprodução e manutenção de animais, incluindo aqueles ameaçados de extinção. O AquaRio, por exemplo, publicou mais de 50 trabalhos científicos em nove anos. O AquaFoz busca parcerias com universidades e instituições para ser referência em pesquisa.

Rafael Franco, biólogo do Grupo Cataratas, mencionou um projeto crucial. A iniciativa visa a preservação do surubim-do-Iguaçu, uma espécie endêmica desse rio e em risco de desaparecimento. O projeto é uma colaboração com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Copel.

Franco explica que o objetivo é “devolver ao rio os surubins que perdeu ao longo dos anos”. Os animais são reproduzidos em laboratório. Pesquisadores de pós-doutorado aprimoram as técnicas para o reforço populacional da espécie.

Cuidados e Tecnologia com os Animais

A equipe técnica do AquaFoz é composta por cerca de 60 profissionais. São especialistas em medicina veterinária, zootecnia, biologia e engenharia de aquicultura. O local também realiza exames médicos e cirurgias para os animais.

O AquaFoz possui um sistema de filtragem moderno para garantir a qualidade da água dos tanques. Franco explica que cada tanque tem seu próprio sistema e parâmetros específicos. Isso atende às exigências de cada animal, como o peixe-palhaço.

Algumas das mais de 300 espécies exigem cuidados especiais. Corais, águas-vivas e cavalos-marinhos são exemplos de animais sensíveis. Há tecnologia avançada para controlar iluminação, temperatura e qualidade da água. O aquário possui ainda um laboratório que produz microrganismos para a nutrição diferenciada dos animais.