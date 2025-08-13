Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Como 7 toneladas de comida estragada tiveram a data de validade fraudada no interior de SP

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta terça-feira, 12, em Limeira, no interior do Estado, mais de 7 toneladas de frios e embutidos vencidos que seriam reetiquetados antes de serem distribuídos a mercados e atacados da região.

Um homem, de 35 anos, identificado apenas pelo nome de Leonardo, foi preso e outro é investigado. Os nomes completos não foram informados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

A apreensão foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, que chegou aos suspeitos após uma denúncia anônima. Os alimentos foram encontrados em um depósito, no Jardim Gustavo Picinini. Lá, a polícia localizou uma grande quantidade de alimentos estragados, como mortadela, salames e outros tipos de frios, como queijos e presunto.

De acordo com as investigações, os alimentos estragados recebiam uma etiqueta falsa com um novo prazo de validade e depois eram distribuídos para mercados da região. A impressora usada para adulterar as datas também foi apreendida.

O homem detido é apontado como dono do depósito e o responsável por fazer a adulteração das datas. Segundo a polícia, ele estava no local no momento da abordagem e teria confessado a prática criminosa. Outro suspeito, que atuaria como fornecedor da carga, é investigado.

A equipe da Vigilância Sanitária foi acionada para avaliar as condições dos produtos e o Instituto de Criminalística também foi convocado para fazer uma perícia no local. Os alimentos foram levados para o aterro sanitário da cidade, onde foram destruídos.

"A Vigilância Sanitária pesou a carga na balança do Aterro Sanitário de Limeira, totalizando 7.640 quilogramas de frios apreendidos (7,6 toneladas)", informou a Dise.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

comida estragada

fraude

Limeira
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda