Comissão do Senado aprova projeto que dificulta liberdade provisória em audiências de custódia

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (CCJ) aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que endurece as regras para a concessão de liberdade provisória. O texto segue para o plenário da Casa.

O projeto estabelece que quem já foi preso em flagrante e solto provisoriamente por audiência de custódia não poderá ser libertado da mesma maneira novamente, caso seja preso em flagrante mais uma vez.

O texto também estabelece que a liberdade provisória deve ser negada em casos de reincidência, participação de organização criminosa ou milícia, porte de arma de uso restrito, se praticou o crime com violência ou grave ameaça, ou se incorrer das causas de aumento de pena previstos pelo art. 40 da lei de drogas.

O projeto inicial foi do Deputado Federal Coronel Ulysses (União-AC), e sofreu algumas alterações. O texto aprovado no Senado é substitutivo, e está sob relatoria do senador Marcio Bittar (PL-AC). Se for aprovado pela Casa Alta, deve voltar à Câmara dos Deputados.