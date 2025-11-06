Combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de governo e empresas, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta quinta-feira, 6, que ações de enfrentamento e preparação para as mudanças do clima precisam ser materializadas "no centro das decisões" do setor privado e também da sociedade civil. Ele falou na abertura da cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O chefe de Estado do Brasil diz ser necessário avançar para "superar a desconexão" entre os salões diplomáticos e a vida real.

Para ele, o que for discutido na cúpula de líderes deve servir de bússola para as negociações técnicas. O grande evento com líderes mundiais antecede a COP30. É o momento preliminar, considerado essencial para a negociação

O cerne da discussão é o financiamento. No ano passado, na COP do Azerbaijão, foi estabelecido que os países desenvolvidos devem "assumir a liderança" no fornecimento de, pelo menos, US$ 300 bilhões anuais até 2035, muito aquém do que é considerado necessário. O Brasil se comprometeu a apresentar, junto ao Azerbaijão, um roteiro de como alcançar a meta de US$ 1,3 trilhão.

Esse documento divulgado na quarta-feira, 5, menciona, majoritariamente, instrumentos já existentes.

Os exemplos incluem o perdão da dívida em troca dos esforços dos países para implementar medidas de combate às mudanças climáticas, bem como a liberação de crédito em condições e taxas favoráveis. O problema - e, na verdade, a solução - é o ganho de escala global desses mesmos instrumentos.