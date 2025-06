Com Tarcísio e Nunes em trio elétrico e clima pró-Israel, Marcha para Jesus reúne fiéis em SP

A 33ª edição da Marcha para Jesus começou no período da manhã desta quinta-feira, 19, em São Paulo, com presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Ambos participam do evento sobre um dos trios elétricos que puxam a multidão, acompanhados também pelo prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos).

A caminhada iniciada na Praça da Luz, no Centro, segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade, onde ocorre uma série de apresentações de música gospel.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi convidado, mas não compareceu - ele cumpre compromissos internacionais nesta semana.

A agenda de Tarcísio na Marcha está prevista para ocorrer das 9h40 às 15 horas, com participação ao longo do trajeto e na concentração final.

Em meio à recente escalada de tensão entre Israel e Irã, participantes manifestaram apoio ao Estado israelense, erguendo bandeiras do país e entoando hinos religiosos ao som dos trios.