Com previsão de mais temporais em SP, veja como se proteger em caso de enchentes

Com a previsão de mais chuvas intensas para o fim de semana em São Paulo, aumenta o alerta para risco de novas enchentes na região metropolitana. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de SP, amanhã, domingo, 18, deverá ter pancadas de chuva com trovoadas e "potencial para formação de alagamentos entre a tarde e a noite".

Ontem, 16, o temporal que atingiu a capital paulista deixou ao menos uma pessoa morta após um carro ocupado por um casal de idosos ser arrastado pela enxurrada na zona sul da cidade. O corpo do homem foi encontrado hoje, 17, e a mulher continua desaparecida.

Em casos de enchentes, a recomendação da Defesa Civil é que o motorista jamais tente atravessar o alagamento, sob o risco de ter o veículo arrastado pelas águas. De acordo com o órgão, uma enchente com altura de 30 centímetros e água em movimento já é suficiente para levar um carro.

Caso o motorista esteja parado no trânsito durante o temporal e perceba que a água começou a subir, a orientação é que ele abandone o veículo e procure um local seguro para se proteger se a área ao redor do veículo ainda estiver sem alto volume de água. Mas atenção: uma enxurrada com altura de 15 centímetros já é capaz de derrubar uma pessoa.

Se a água já estiver mais alta, não abra a porta. Tente sair pela janela do veículo, subir até o teto do carro e aguardar o resgate, que pode ser solicitado ao Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). Tal alternativa pode não ser recomendada se a tempestade estiver acompanhada por raios e trovões.

Durante tempestades, é importante ainda reforçar a atenção com a direção segura, mesmo quando não há alagamentos. Manter a distância, o farol baixo e as duas mãos no volante são algumas das ações que diminuem o risco de acidentes nessa hora.

Quando ocorre a aquaplanagem, em que o pneu perde contato com o solo, a indicação é reduzir a velocidade e não pisar bruscamente no freio.

Cuidados com ventos e raios

Os temporais trazem outros riscos além dos alagamentos, entre eles quedas de árvores provocadas por fortes ventanias e descargas elétricas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, diante de um alerta de tempestade, é recomendado buscar um lugar fechado - nada de procurar abrigo debaixo de árvores. Fique longe de janelas, pois pode haver quebra de vidro pela força dos ventos.

Se a chuva vier acompanhada de raios, é preciso redobrar os cuidados, especialmente em locais abertos, como parques e praias.

Raios, queda de fiação e outras descargas elétricas podem causar energização da parte metálica de veículos, formando o que especialistas chamam de "Gaiola de Faraday", que ocorre quando a carcaça metálica fica eletricamente carregada, mas a maior parte do interior do veículo não é atingida por conter materiais que são isolantes elétricos, como o plástico dos painéis e os estofados dos bancos.

Por isso, a recomendação nesses casos é permanecer dentro do carro, com os vidros fechados e sem tocar em partes metálicas, até a tempestade acabar completamente e não ocorrerem novos raios por ao menos 30 minutos.

Previsão do tempo

A cidade de São Paulo e outras partes do Brasil devem voltar a registrar chuva neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de "perigo potencial" até as 23h59 deste sábado para chuvas intensas em 18 Estados do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, incluindo todo o território paulista.

O aviso aponta chuva de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo.

Na cidade de São Paulo, os possíveis novos temporais estarão ligados à permanência de uma massa de ar quente e úmido, com registros especialmente entre a tarde e a noite. "A partir das primeiras horas da tarde, áreas de instabilidade se formam e provocam chuva inicialmente em forma de pancadas isoladas, mas que devem ganhar força e se generalizar", diz boletim do CGE.

Com o retorno da chuva, São Paulo deve voltar a registrar alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Na sexta-feira, eles foram registrados em bairros das zonas sul e leste da cidade, como Campo Limpo e Sapopemba.

O CGE também destacou o "alto risco" para deslizamentos em áreas de encosta. A temperatura deve variar entre 19ºC e 28ºC.

Para o domingo, a previsão do tempo é semelhante: manhã com muitas nuvens e, entre o meio da tarde e o início da noite, a formação de novas áreas de instabilidade. As pancadas de chuva poderão ser de forte intensidade, especialmente entre o meio da tarde e o início da manhã.

Há potencial para novos alagamentos. Os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 27ºC.