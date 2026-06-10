Com grande participação da UFPA, 1ª Semana da Biodiversidade mapeia 26 mil espécies no Brasil

O Brasil deu um passo histórico na defesa de sua biodiversidade, com um movimento que se tornou uma das maiores iniciativas de monitoramento participativo da fauna e flora. Mais de 5 mil espécies foram registradas, com cerca de 26 mil observações coletadas em todo o país por participantes de diversas idades.

O balanço das atividades, divulgado em junho de 2026 pela Aliança pelo Monitoramento Participativo da Biodiversidade Brasileira (ampBio), revelou o alcance do engajamento social. O professor Fábio Roque, da UFMS e coordenador do PPBio-Pantanal, destacou o legado gerado para futuras gerações.

A primeira edição da Semana Nacional da Biodiversidade, entre 18 e 24 de maio de 2026, mobilizou os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Aproximadamente 250 ações foram promovidas em escolas, universidades, centros de pesquisa, parques e praças.

Dados e Alcance Nacional

A participação superou as expectativas, com cerca de 3.100 observadores engajados na observação e registro de espécies em ambientes aquáticos, terrestres e marinhos. Nondas Okiama, diretor do Instituto ConservAção Brasil e integrante da coordenação da ampBio, ressaltou a ampla mobilização social alcançada.

Enrico Tosto, presidente da Rede Brasileira de Naturalistas (RBN), destacou a integração do público na "Ciência Cidadã". O aplicativo iNaturalist foi uma plataforma eficaz para a identificação e monitoramento de espécies, com aumento nos registros feitos por crianças, jovens, adultos e idosos.

Até 25 de maio, a ampBio contabilizou 5 mil espécies registradas no iNaturalist, com cerca de 20 mil observações de exemplares. Os dados passam por curadoria e validação para evitar duplicações e imprecisões, conforme explicou Enrico Tosto.

Impacto e Contribuição para o Futuro

A diversificação dos grupos de espécies observadas chamou a atenção dos pesquisadores. Houve um aumento nos registros de répteis, anfíbios, insetos e plantas, diferente do usual domínio de aves, indicando um interesse ampliado dos participantes no monitoramento da biodiversidade.

Para os organizadores, essa evidência representa uma contribuição significativa para o monitoramento da biodiversidade brasileira. O professor Leandro Juen, da UFPA e coordenador do evento em Belém, enfatizou que o monitoramento pode ocorrer em espaços cotidianos como jardins e praças.

Juen acrescentou que registrar organismos pelo iNaturalist ajuda a construir uma "memória viva" da biodiversidade local. Em um cenário de preocupação com mudanças climáticas, ações como essa podem se reverter em estratégias de prevenção a desastres e subsidiar políticas públicas.

Com o tempo, esses registros podem indicar a presença de espécies, padrões sazonais, áreas importantes para a conservação e alterações ambientais, concluiu o pesquisador da UFPA.

Destaques das Atividades Regionais

Campo Grande (MS): O Parque das Nações Indígenas sediou trilhas do projeto “Observa Aí!”, organizado por graduandos da UFMS, aproximando a população da biodiversidade local.

O Parque das Nações Indígenas sediou trilhas do projeto “Observa Aí!”, organizado por graduandos da UFMS, aproximando a população da biodiversidade local. Anápolis (GO): Jovens escoteiros do Grupo Bernardo Sayão participaram de um safári fotográfico da biodiversidade urbana no Jardim Botânico de Anápolis, registrando espécies via iNaturalist.

Jovens escoteiros do Grupo Bernardo Sayão participaram de um safári fotográfico da biodiversidade urbana no Jardim Botânico de Anápolis, registrando espécies via iNaturalist. Rio de Janeiro (RJ): A capital fluminense teve atividades de conexão com a natureza, como banho de floresta e oficinas de fotografia, organizadas pelo Refauna e Biocenas/UERJ.

A capital fluminense teve atividades de conexão com a natureza, como banho de floresta e oficinas de fotografia, organizadas pelo Refauna e Biocenas/UERJ. RPPN Pedra D’Antas (PE): Em Pernambuco, a reserva recebeu participantes para observação da biodiversidade, reforçando a educação ambiental e a ciência cidadã.

Em Pernambuco, a reserva recebeu participantes para observação da biodiversidade, reforçando a educação ambiental e a ciência cidadã. Maringá (PR): A Universidade Estadual de Maringá e o Bosque das Grevíleas foram palco de uma Caminhada da Biodiversidade, promovendo conscientização ambiental.

A Universidade Estadual de Maringá e o Bosque das Grevíleas foram palco de uma Caminhada da Biodiversidade, promovendo conscientização ambiental. Belém (PA) - Parque Estadual do Utinga: O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna foi sede do encerramento, reunindo pesquisadores, estudantes e visitantes em monitoramento participativo.

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna foi sede do encerramento, reunindo pesquisadores, estudantes e visitantes em monitoramento participativo. Belém (PA) - Capoeira do Black: Uma manhã de observação na Embrapa Amazônia Oriental resultou em 300 registros de 68 espécies, em colaboração com Centro Capoeira, RAS e PELD.

Uma manhã de observação na Embrapa Amazônia Oriental resultou em 300 registros de 68 espécies, em colaboração com Centro Capoeira, RAS e PELD. Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu (PA): O projeto Observatório do Mangue realizou oficina “Café & Mangue”, envolvendo a comunidade e a Escola Maria Augusta Corrêa da Silva, fortalecendo a ciência cidadã costeira.

O projeto Observatório do Mangue realizou oficina “Café & Mangue”, envolvendo a comunidade e a Escola Maria Augusta Corrêa da Silva, fortalecendo a ciência cidadã costeira. Outras ações: Bioblitzes, trilhas ecológicas, observação de aves e estudos de biodiversidade marinha ocorreram em SC, RS, MT, MS, RJ, PE, TO e SP.

As iniciativas foram organizadas pelo Instituto ConservAção e pela Rede Brasileira de Naturalistas, sublinhando a relevância da biodiversidade brasileira e o engajamento coletivo na proteção dos ecossistemas.