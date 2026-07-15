Com geada, Campos do Jordão bate novo recorde de frio em 2026

Medição do Inmet mostra que termômetros registraram 1,3°C na madrugada de quarta-feira, 15, com geada cobrindo a região

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou um novo recorde de frio do ano. A temperatura de 1,3°C foi atingida na madrugada desta quarta-feira, 15. Esta foi a menor temperatura observada no Estado de São Paulo em 2026 até o momento, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, a variação de temperatura foi notável. Às 2h, os termômetros marcavam 1,9°C. Caiu para 1,4°C às 3h, subindo brevemente para 1,5°C às 4h, antes de registrar o recorde de 1,3°C às 5h.

A intensidade das temperaturas baixas fez com que Campos do Jordão amanhecesse coberta por geada. Moradores registraram veículos e a vegetação local completamente encobertos por pequenos cristais de gelo.

Recordes anteriores e persistência do frio

Na terça-feira, 14, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 2,1°C. O recorde anterior havia sido alcançado em 12 de maio, com a mesma marca. Antes dessas ocorrências, a menor temperatura de 2026 havia sido de 5,5°C, registrada em 21 de abril.

O frio deve persistir em São Paulo durante as madrugadas e manhãs de quarta-feira, 15, e quinta-feira, 16, segundo o Inmet. Um sistema de alta pressão pós-frontal atua, mantendo o tempo estável e sem previsão de chuva no estado.

Esta condição favorece a queda das temperaturas, especialmente nas áreas de maior altitude. A região de Campos do Jordão permanece sob aviso de perigo potencial para geada, com possibilidade de novas ocorrências nas primeiras horas do dia.

Previsões para São Paulo

O instituto também prevê formação de névoa úmida em áreas do leste paulista durante a madrugada e o início da manhã. Apesar das manhãs geladas, as temperaturas devem subir gradualmente durante as tardes.