Com experiência inédita, gigante dos esportes chega a Belém para vender com até 40% de desconto

Imagine encontrar peças únicas e originais de uma das marcas mais famosas de roupas e acessórios esportivos com até 40% de desconto? É isso que a Adidas promete para Belém! A capital da COP 30 agora será a primeira cidade do Norte do país a ter um outlet da marca. Serão roupas, calçados, acessórios e itens exclusivos.

A unidade, que abrirá no dia 15 de agosto no Parque Shopping, traz uma proposta que combina performance, moda e acessibilidade, contemplando diferentes estilos, que vão do esportivo ao street style.

O que é outlet e como funciona

Outlet é um formato de loja que vende produtos originais com preços reduzidos, geralmente de coleções anteriores, pontas de estoque ou itens com numeração/tamanho remanescente. A proposta é dar giro ao estoque com descontos em relação às lojas convencionais.

“A abertura da Adidas Outlet é um marco importante para o shopping e para o varejo da cidade. É a primeira unidade com esse perfil em Belém e representa mais uma conquista para os nossos clientes, que terão acesso a uma das maiores marcas esportivas do mundo com preços mais acessíveis”, destaca Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping.

Serviço:

Inauguração da primeira Adidas Outlet do Pará

Local: Parque Shopping Belém

Data: 15 de agosto, às 12h.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.