Com alerta de chuva intensa, Aneel determina reforço em plano de distribuidoras de SP e RJ

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou às distribuidoras de eletricidade que atuam nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro que reforcem seus planos de contingência para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante os próximos dias.

A medida, explica a agência, ocorre em decorrência de alerta de eventos climáticos severos emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira, 16, e os próximos dias na região, que pode provocar desligamentos em diversas unidades consumidoras.

Segundo a Aneel, os planos devem contemplar mobilização adicional de equipes treinadas e capacitadas para atuar na recomposição do sistema de distribuição em caso de falhas, além de procedimentos de interlocução com órgãos públicos como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, além de autoridades locais.

O comunicado enviado à distribuidoras solicita também que as concessionárias encaminhem à agência reguladora informações preliminares de ocorrências relevantes nas redes de distribuição.

Embora tenha caráter preventivo, mas a Aneel alerta que o descumprimento das orientações poderá resultar em processos de fiscalização e aplicação de sanções previstas na regulação setorial.

