Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Colisão de caminhão e van deixa 5 mortos em rodovia no RS

Estadão Conteúdo

Cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas na noite da sexta-feira, 19, depois que uma van e um caminhão colidiram na BR-386, em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações do portal g1, as vítimas são três homens, uma mulher e uma criança, que estavam na van.

O veículo pertence à Secretária de Saúde da cidade de Constantina, que havia fretado o transporte do município a Porto Alegre para a realização de consultas médicas.

O acidente ocorreu no caminho de volta à cidade. Os feridos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Carazinho.

O trecho da estrada que ocorreu o acidente ficou bloqueado por quase seis horas para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a polícia deve investigar o ocorrido.

Em nota, a prefeitura de Constantina manifestou seu pesar pelo acidente envolvendo um veículo da secretária de Saúde municipal. "Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas das pessoas envolvidas, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando força e recuperação aos feridos. A Prefeitura Municipal acompanha a situação e permanece à disposição para prestar o apoio necessário."

A prefeitura decretou luto oficial de três dias por conta do acidente e nomeou Rodrigo Rodrigues Aguirre como uma das vítimas. Ele era o motorista da van.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estradas

RS

caminhão

van

colisão

mortes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda