Colisão de caminhão e van deixa 5 mortos em rodovia no RS

Cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas na noite da sexta-feira, 19, depois que uma van e um caminhão colidiram na BR-386, em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações do portal g1, as vítimas são três homens, uma mulher e uma criança, que estavam na van.

O veículo pertence à Secretária de Saúde da cidade de Constantina, que havia fretado o transporte do município a Porto Alegre para a realização de consultas médicas.

O acidente ocorreu no caminho de volta à cidade. Os feridos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Carazinho.

O trecho da estrada que ocorreu o acidente ficou bloqueado por quase seis horas para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a polícia deve investigar o ocorrido.

Em nota, a prefeitura de Constantina manifestou seu pesar pelo acidente envolvendo um veículo da secretária de Saúde municipal. "Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas das pessoas envolvidas, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando força e recuperação aos feridos. A Prefeitura Municipal acompanha a situação e permanece à disposição para prestar o apoio necessário."

A prefeitura decretou luto oficial de três dias por conta do acidente e nomeou Rodrigo Rodrigues Aguirre como uma das vítimas. Ele era o motorista da van.