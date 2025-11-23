'Coincidência', diz Edcley Teixeira, alvo da PF, sobre questões semelhantes às do Enem 2025

Edcley Teixeira, pivô da anulação de questões do Enem 2025, afirmou que "não sabia" que as questões idênticas que divulgou em uma live cairiam na prova deste ano e que acredita que "as similaridades pontuais foram coincidência". As declarações foram dadas em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo, 23. Edcley Teixeira foi alvo, neste domingo, 23, de mandado de busca e apreensão, cumprido pela Polícia Federal.

Edcley é estudante do 4.º ano de medicina e oferece cursos pagos de "mentorias" para jovens que estejam estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Após a aplicação da prova, surgiram registros nas redes sociais que indicavam que Edcley teria 'previsto' algumas questões praticamente idênticas às aplicadas na prova definitiva, o que gerou reclamações e suspeitas de vazamento.

Posteriormente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova, confirmou a anulação de três perguntas. Edcley afirma que soube do material com antecedência não por conta de um suposto vazamento, mas por receber informações de estudantes que realizam um pré-teste do Enem, na prova do Prêmio Capes de Talento Universitário - prova feita com alunos de universidades federais que serve para premiar desempenhos e também testar a dificuldade de possíveis perguntas de edições futuras do Enem.

Ao Fantástico, o jovem se defendeu: "Não vejo má fé porque não existia nenhum termo de compromisso, nenhum termo de sigilo. Não existia nem no edital e nem no processo de inscrição. ... Se eles nos avisassem: 'É um pré-teste, você tem que assinar o termo de sigilo, não pode divulgar para ninguém', com certeza ficaria mais seguro o processo".

A respeito de peças publicitárias encontradas em suas redes sociais, como uma em que consta a frase "Único monitor do País a realizar o pré-teste do Enem 2025", Edcley Teixeira disse se arrepender: "É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz. Era simplesmente para chamar atenção para o meu curso".

O presidente do Inep, Manuel Palacios, também comentou o caso em entrevista ao Fantástico: "Não há a menor chance de um item memorizado por um estudante que fez uma prova afete, de alguma maneira, a segurança do Enem. Não há risco algum, técnico, neste episódio. Não há a menor possibilidade de algum estudante ter uma nota melhor porque passou os olhos nessa questão".

Palacios ressaltou, porém, que serão mantidas investigações: "Há, aparentemente, neste caso, um esforço concentrado para prejudicar o Enem. Precisamos saber o que está acontecendo."

Camilo Santana (PT), ministro da educação, reafirmou que o Enem 2025 não será cancelado: "Há uma preocupação muito grande para garantir a lisura do processo. Quero tranquilizar a todos que fizeram o exame que o Enem continua, o resultado final sairá em janeiro de 2026."