Cocaína, álcool e água quente de banheira: laudo indica causa da morte de PM e empresária em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito sobre as mortes do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, encontrados mortos na suíte de um motel no município de São José, no dia 11 de agosto.

Em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, 1°, em Florianópolis, investigadores informaram que a morte do casal foi provocada pela combinação de múltiplos fatores, incluindo o uso de cocaína e álcool, além do contato com o alto calor da água aquecida da banheira.

Conforme a polícia, a intoxicação pelas substâncias favoreceu o processo de hipertermia - condição provocada pela exposição excessiva ao calor - que levou o casal a um quadro de desidratação intensa e colapso térmico, resultando em falência orgânica e morte.

"A temperatura da água pode ter alcançado até 50 graus, e o aquecedor do ambiente também estava em uma temperatura elevada. Essas duas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas nos corpos, levaram a Polícia Civil à conclusão de que a causa foi morte súbita, e não decorrente da intervenção de terceiros", afirmou o delegado Felipe Simão Gomes, responsável pelo caso.

Quando os corpos foram localizados, não havia sinais de violência, indicando inicialmente mortes acidentais. No entanto, até a conclusão do inquérito, não estava descartada a possibilidade de uma dinâmica envolvendo homicídio seguida de suicídio.

A perita-geral Andressa Boer Fronza destacou que a polícia elaborou 16 laudos periciais em diversas áreas forenses para chegar à causa da morte. "Após os resultados, afastamos qualquer hipótese de morte por choque elétrico, afogamento, intoxicação por monóxido de carbono ou ação violenta de terceiros", explicou.

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva estavam juntos há cerca de 20 anos. Em 10 de agosto, comemoraram o aniversário da filha de 4 anos em um parque de São José. No final da tarde, deixaram a criança com familiares e foram a um bar. O combinado era buscar a menina na manhã do dia seguinte, 11 de agosto.

O casal saiu do bar às 23h30 de domingo e não foi mais visto. Na segunda, a família ficou preocupada com o desaparecimento, mas não havia registros na polícia envolvendo Sagaz e Ana Carolina.

Por volta das 22h15, funcionários de um motel no bairro Roçado, às margens da rodovia BR-101, suspeitaram de problemas no quarto do casal, que não atendia o interfone. Eles chamaram a polícia e encontraram o casal morto na suíte.