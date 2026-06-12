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Cobrança da nova taxa turística gera protestos em Angra dos Reis

Estadão Conteúdo

A cobrança da nova taxa de turismo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, provocou uma série de protestos de moradores, comerciantes e trabalhadores da região.

Desde o dia 1º deste mês, os turistas precisam pagar em média R$ 50 ao visitar a cidade - no entanto, em determinadas situações, a cobrança pode chegar a R$ 100. Procurada pelo Estadão, a Prefeitura de Angra dos Reis não se pronunciou.

A cobrança é feita por meio de um sistema digital. Moradores e trabalhadores de Angra dos Reis precisam se cadastrar para obter uma carteirinha de identificação. Os turistas precisam emitir um voucher.

Para pagar o valor de R$ 50, cada turista precisa comprovar permanência mínima de dois dias na cidade. Se a estadia for mais curta, o valor é de R$ 100.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) cobra explicações da Prefeitura de Angra dos Reis sobre a nova taxa de turismo e sobre a contratação, sem licitação, da empresa responsável pela arrecadação dos valores.

O deputado estadual Jorge Felipe Neto (PL) encaminhou ao TCE um pedido de apuração para saber se houve irregularidades na implantação do sistema de cobrança.

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