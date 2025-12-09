Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

CNH do Brasil: governo oficializa nesta terça (9) novas regras para tirar a habilitação

A medida flexibiliza as aulas práticas e oferece o curso teórico de forma 100% online e gratuita

Redação O Liberal com informações da AE

O Governo Federal oficializou nesta terça-feira, 9, as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. A medida flexibiliza as aulas práticas, oferece curso teórico 100% online e gratuito, e prevê renovação automática e gratuita para "bons condutores".

Durante a cerimônia, o Ministério dos Transportes lançará o projeto CNH do Brasil. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

A validade das novas regras será imediata, a partir da publicação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, prevista para esta terça-feira.

Acesso e Segurança no Trânsito

Segundo o Ministério, aproximadamente 20 milhões de brasileiros dirigem sem possuir a CNH. Isso ocorre devido à burocracia e ao alto custo do processo, que pode chegar a R$ 5 mil.

O Ministério dos Transportes declarou que a iniciativa visa "aumentar a segurança no trânsito, ao democratizar o acesso à formação". O processo de mudança se baseia em práticas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina.

Mudanças nas Aulas e Formação

Os candidatos à CNH terão uma carga mínima de duas horas de aulas práticas obrigatórias. Anteriormente, eram exigidas pelo menos 20 horas. Após cumprir esse mínimo, o condutor poderá decidir sobre a necessidade de preparação adicional.

Futuros condutores poderão escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores credenciados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) ou uma preparação personalizada.

O curso teórico será disponibilizado digitalmente e de forma gratuita pelo Ministério dos Transportes. Aqueles que preferirem terão a opção de frequentar aulas presenciais em autoescolas ou outras instituições credenciadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CNH/REGULAMENTAÇÃO/CONTRAN
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda