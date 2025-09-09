Clínica fecha e deixa clientes sem atendimento; ao menos 7 fizeram BO
O perfil da Spa Club redes sociais também foi removido
Uma clínica de estética localizada na Rua Pamplona, no Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo, fechou as portas repentinamente e deixou diversos clientes sem atendimento. O perfil da Spa Club redes sociais também foi removido.
Em nota enviada ao Estadão, a Spa Club confirma o encerramento das atividades "de forma repentina" e diz lamentar "qualquer impacto negativo que isso tenha causado aos nossos clientes, funcionários e fornecedores."
No texto, a empresa ainda alega dificuldades financeiras acumuladas por conta da pandemia de covid. "Mesmo após o retorno das atividades no período pós-pandemia, diversas tentativas de reversão da situação foram empreendidas. Porém, no ano de 2025, as dificuldades financeiras retornaram com ainda mais intensidade, comprometendo de forma significativa a continuidade da atividade empresarial e agravando o cenário de inviabilidade."
A clínica ainda afirma não ter conhecimento "sobre qualquer investigação em curso até o presente momento". Entretanto, segundo Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, sete boletins de ocorrência contra a empresa foram registrados.
"Todos os casos encontram-se em cartório, aguardando a representação da vítima, requisito legal para prosseguimento das investigações, o que não foi feito até o momento. "
