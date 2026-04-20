Cinco pessoas morrem após caminhão carregado de gás explodir em rodovia

Um caminhão-tanque, carregado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), explodiu na tarde do último domingo, 19, enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O acidente aconteceu no sentido Norte da pista (de São Paulo para o Rio de Janeiro) no quilômetro 273, altura da cidade de Barra Mansa (RJ), sul do Estado do Rio de Janeiro.

Após o acidente, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, sendo três em estado grave. Nesta segunda, a Polícia Civil do Rio informou que o número de óbitos subiu para cinco, e que investiga o caso.

"A 90ª DP (Barra Mansa) instaurou um inquérito policial e investiga a morte de cinco pessoas. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar as circunstâncias dos fatos", disse a polícia, em nota.

Conforme a CCR, concessionária responsável pelo trecho Rio-São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 15h e envolveu outros três veículos de passeio e uma motocicleta, que foram destruídos por conta da explosão.

As autoridades não informam o que teria ocasionado o acidente. Mas, segundo uma fonte da PRF, o caminhão teria perdido o controle e batido contra uma mureta que divide as duas pistas da rodovia.

Duas das vítimas foram removidas pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Barra Mansa e uma pelo Samu ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Uma quarta pessoa - em estado moderado - também foi levada para o Hospital São João Batista.

Outras duas vítimas, o motorista do caminhão e uma mulher que dirigia a motocicleta, não resistiram aos ferimentos e morreram no domingo. A polícia não especificou se as outras três mortes confirmadas nesta segunda são das mesmas pessoas socorridas em estado grave.

O acidente provocou interdição nos dois sentidos da pista por algumas horas. A pista Sul (sentido São Paulo) foi liberada de forma mais rápida (por volta das 18h), após atuação das equipes operacionais e de emergência.

Já a pista Norte (sentido Rio) foi liberada de forma gradual. A faixa da esquerda foi aberta aos veículos por volta das 18h30 e a faixa da direita, às 19h20, restabelecendo a circulação completa do tráfego.