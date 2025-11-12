Cientistas disparam alerta sobre explosões solares que podem causar auroras boreais visíveis

Meteorologistas espaciais emitiram um alerta na terça-feira, 11, para tempestades solares severas que estão a caminho, as quais podem produzir auroras boreais coloridas e, temporariamente, perturbar as telecomunicações.

Nos últimos dias, o sol expeliu várias explosões de energia chamadas ejeções de massa coronal.

As potenciais tempestades geomagnéticas severas poderiam interromper comunicações via rádio e GPS, de acordo com meteorologistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão do governo norte-americano.

O quão brilhantes as auroras serão e quão ao sul elas serão visíveis vai depender de quando as explosões solares chegarem aqui e como interagirem com a atmosfera terrestre. As exibições vibrantes poderiam ser visíveis em grande parte dos Estados Unidos.

Como as auroras boreais acontecem

O sol está na fase máxima do seu ciclo de atividade de 11 anos, tornando os espetáculos de luz mais comuns e disseminados. As coloridas auroras boreais têm decorado os céus noturnos em lugares inesperados, e especialistas em clima espacial dizem que ainda há mais auroras por vir.

Exibições de aurora, conhecidas como as luzes do norte e do sul, são comumente visíveis perto dos polos, onde partículas carregadas do sol interagem com a atmosfera da Terra.

Observadores do céu estão vendo as luzes mais profundamente nos Estados Unidos e na Europa porque o sol está passando por uma grande transformação. A cada 11 anos, seus polos trocam de lugar, causando torções e emaranhados magnéticos ao longo do caminho.

No ano passado, a mais forte tempestade geomagnética em duas décadas atingiu a Terra, produzindo espetáculos de luzes no Hemisfério Norte. E, logo após, uma poderosa tempestade solar maravilhou observadores do céu longe do Círculo Ártico quando luzes dançantes apareceram em lugares inesperados, incluindo na Alemanha, no Reino Unido, na Nova Inglaterra e na cidade de Nova York.

Espera-se que o surto ativo do sol dure pelo menos até o final deste ano, embora o pico da atividade solar só será conhecido meses depois do fato, de acordo com a Agência Espacial Americana (Nasa) e a NOAA.

Como as tempestades solares afetam a Terra

As tempestades solares podem trazer mais do que apenas luzes coloridas para a Terra.

Quando partículas rápidas e plasma colidem com o campo magnético da Terra, podem interromper temporariamente a grade de energia. O clima espacial também pode interferir no rádio de controle de tráfego aéreo e em satélites em órbita. Tempestades severas são capazes de bagunçar outras comunicações de rádio e GPS.

Em 1859, uma severa tempestade solar desencadeou auroras tão ao sul quanto o Havaí e incendiou linhas telegráficas em um evento raro. E uma tempestade solar em 1972 pode ter detonado minas marítimas magnéticas dos EUA na costa do Vietnã.

Especialistas em clima espacial não são capazes de prever uma tempestade solar meses antes. Em vez disso, eles alertam aos potenciais setores afetados para se prepararem nos dias antes de uma erupção solar atingir a Terra./ COM AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.