Cientistas descobrem 27 potenciais novos planetas orbitando um sistema solar com duas estrelas

Astrônomos descobriram 27 novos potenciais planetas em órbita de duas estrelas, exatamente como acontece no planeta deserto Tatooine, do universo Star Wars. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 4 de maio, também conhecida como o "Dia Star Wars" pelos fãs da saga.

Até hoje, apenas 18 planetas circumbinários - que orbitam duas estrelas - foram oficialmente identificados no Universo. Em compensação, mais de seis mil planetas já foram descobertos em órbita de estrelas solitárias, exatamente como a Terra e o Sol.

Os novos potenciais planetas estão a distâncias que variam de 650 a 18 mil anos-luz da Terra.

"Na astronomia, muitas coisas não são muito tangíveis", afirmou, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Ben Montet, da Universidade de New South Wales, principal autor do estudo. "Mas graças à famosa cena do pôr do sol em Tatooine, no primeiro filme Star Wars, "todo mundo tem uma ideia do que é um planeta circumbinário e como seria estar em um planeta com dois sóis."

De acordo com cientistas, mais da metade das estrelas do Universo existem em um sistema binário ou mesmo em um sistema com um número ainda maior de estrelas. Os cientistas identificavam planetas orbitando sistemas binários por meio da observação de seu trânsito; ou seja, quando eles passam em frente às estrelas.

"Quando isso acontece", explica Montet, "ele lança uma sombra na superfície da estrela e vemos um aprofundamento do brilho da estrela... aí podemos inferir que tem alguma outra coisa em torno dela".

Mas isso só acontece quando o planeta e a sua estrela estão perfeitamente alinhados com a Terra.

"Potencialmente, estamos perdendo muitos sistemas", afirmou o cientista. "É difícil achar novos planetas; é como tentar encontrar uma vela ao lado de um poste de luz."

Desta vez, os pesquisadores usaram um outro método para a detecção de planetas que busca pela oscilação no brilho de estrelas que eclipsam umas às outras.

"Se conseguirmos monitorar o exato momento desses eclipses, eles mostram que há alguma coisa acontecendo naquele sistema", explicou Margo Thornton, co-autora do estudo.

Depois de eliminar outros fatores que poderiam causar o mesmo efeito, o grupo identificou 36 sistemas solares - em um total de 1.590 cujo comportamento só poderia ser explicado pela presença de um terceiro corpo.

"Para 27 desses objetos, é possível que sejam massas planetárias", afirmou Thornton, acrescentando que mais estudos são necessários para confirmar a existência dos planetas circumbinários.

O grupo descobriu os potenciais planetas usando dados de um programa da Nasa que busca, especificamente, por exoplanetas, ou seja, planetas localizados fora do Sistema Solar.

A astrônoma Sara Webb, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, que não está envolvida na pesquisa, elogiou a técnica de detecção usada pelo grupo e lembrou que ela pode ser usada para detectar ainda mais planetas no futuro.

De maneira geral, segundo Sara Webb, planetas circumbinários tendem a ter ambientes muito extremos, muito diferentes daqueles encontrados em nosso Sistema Solar.

"Mas um planeta como Tatooine poderia, potencialmente, existir naquele exato ponto entre as órbitas das duas estrelas -- que não é nem muito quente, nem muito frio."

Sara Webb lembra que quando o primeiro filme Star Wars foi lançado, os cientistas sequer sabiam que existiam exoplanetas.

"Um monte de coisas que foram previstas na arte e/ou em conceitos artísticos de como o Universo deveria ser se revelaram descobertas científicas", disse.