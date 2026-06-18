Cidade do Piauí é atingida por microexplosão atmosférica

A cidade de Piracuruca, no Piauí, foi atingida por uma "microexplosão atmosférica" na tarde da quarta-feira, 17. O fenômeno climático causou rajadas de ventos de mais de 80 km/h, que derrubaram árvores, danificaram estruturas e arrastaram objetos.

O Estadão entrou em contato com a prefeitura de Piracuruca para saber se há uma estimativa de quais foram os danos causados e qual foi o prejuízo financeiro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Até o momento, não há relatos de feridos no temporal.

Uma microexplosão ocorre quando uma corrente de vento descendente violenta se separa de uma nuvem de tempestade e se desloca com força em direção ao solo. Na microexplosão, uma descarga de ar frio e denso atinge o solo e se espalha, provocando ventos extremamente fortes que podem atingir velocidades muito altas.

O fenômeno é o oposto do tornado, quando os ventos quentes no solo convergem e sobem, formando um redemoinho. Mas o poder destrutivo é semelhante.

Em Piracuruca, vídeos e relatos nas redes sociais mostram os efeitos. Árvores caíram e atingiram carros e motos estacionados e o muro de uma residência. Postes também foram derrubados. Tendas foram arrancadas e espalhadas pela rua.

Piracuruca tem 28.846 habitantes, de acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade fica no norte do Estado, a cerca de 200 quilômetros da capital Teresina, e divide o Parque Nacional das Sete Cidades com o município vizinho de Brasileira.