Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade do Piauí é atingida por microexplosão atmosférica

Estadão Conteúdo

A cidade de Piracuruca, no Piauí, foi atingida por uma "microexplosão atmosférica" na tarde da quarta-feira, 17. O fenômeno climático causou rajadas de ventos de mais de 80 km/h, que derrubaram árvores, danificaram estruturas e arrastaram objetos.

O Estadão entrou em contato com a prefeitura de Piracuruca para saber se há uma estimativa de quais foram os danos causados e qual foi o prejuízo financeiro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Até o momento, não há relatos de feridos no temporal.

Uma microexplosão ocorre quando uma corrente de vento descendente violenta se separa de uma nuvem de tempestade e se desloca com força em direção ao solo. Na microexplosão, uma descarga de ar frio e denso atinge o solo e se espalha, provocando ventos extremamente fortes que podem atingir velocidades muito altas.

O fenômeno é o oposto do tornado, quando os ventos quentes no solo convergem e sobem, formando um redemoinho. Mas o poder destrutivo é semelhante.

Em Piracuruca, vídeos e relatos nas redes sociais mostram os efeitos. Árvores caíram e atingiram carros e motos estacionados e o muro de uma residência. Postes também foram derrubados. Tendas foram arrancadas e espalhadas pela rua.

Piracuruca tem 28.846 habitantes, de acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade fica no norte do Estado, a cerca de 200 quilômetros da capital Teresina, e divide o Parque Nacional das Sete Cidades com o município vizinho de Brasileira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima

Piracuruca

PI

microexplosão

atmosférica
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda