Cidade de SP tem alta de homicídios e estupros em novembro; roubos caem

A cidade de São Paulo registrou alta de 12,5% nos homicídios dolosos em novembro ante o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Com isso, o número de casos registrados no acumulado do ano já é 6,26% maior do que no mesmo recorte de 2024.

Ao todo, 475 pessoas foram vítimas de homicídio até novembro, 45 delas somente no mês passado.

Ao mesmo tempo, a capital paulista teve alta de 1,96% nos estupros em novembro, com 260 casos, e de 1% nos furtos, com quase 20,5 mil boletins de ocorrência registrados. Os roubos, por outro lado, tiveram queda expressiva, de 20,1%, com 7,2 mil notificações oficiais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que, a despeito da alta na capital, o Estado registrou "redução histórica" no número de homicídios. "Entre janeiro e novembro deste ano, foram contabilizados 2.194 homicídios dolosos, 85 a menos do que no mesmo período do ano passado, atingindo o menor patamar desde 2001 (início da contabilização)", afirma.

A pasta destaca ainda que o Estado registrou queda em todos os indicadores de crimes violentos e patrimoniais entre janeiro e novembro, com quedas acentuadas nos casos de roubo, e que tem mantido ações contínuas para o enfrentamento de crimes contra a mulher (mais abaixo).

Casos recentes de homicídio chamam atenção na capital. No último domingo, 28, uma jovem de 21 anos foi presa após atropelar e matar o namorado e uma amiga na região do Campo Limpo, zona sul da capital. O crime foi registrado como homicídio doloso.

A principal hipótese da polícia é que as vítimas - Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19 - foram atingidas propositalmente por conta de uma crise de ciúmes.

Geovanna Proque da Silva enviou mensagens a uma conhecida que estava com os dois momentos antes do ocorrido. Ao Estadão, o advogado criminalista Fabio Costa, que representa as vítimas, afirma que as famílias "estão unidas em busca de justiça". A defesa de Geovanna não foi localizada.

Além da alta de homicídios, também houve aumento de quase 2% nos estupros na capital paulista no último mês. Já os feminicídios foram de seis casos, registrados em novembro, para cinco ocorrências, no período mais recente.

DADOS DA CAPITAL EM NOVEMBRO

- Homicídios: tiveram alta de 12,5% em novembro, com 45 vítimas

- Furtos: tiveram alta de 1% em novembro, com 20,5 mil casos

- Roubos: tiveram queda de 20,1% em novembro, com 7,2 mil casos

- Estupros: tiveram alta de 2% no 1.º semestre, com quase 260 casos

- Latrocínios: tiveram alta de 25% em novembro, com 5 vítimas

- Feminicídios: tiveram queda de 17,7% em novembro, com cinco casos

Em entrevista recente ao Estadão, o novo secretário da Segurança Pública de São Paulo, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que, neste primeiro momento, quer focar no combate ao feminicídio, que chama atenção sobretudo na cidade de São Paulo, e em manter ações contra o avanço dos roubos e furtos, uma das bandeiras da gestão Guilherme Derrite.

No último dia 24, véspera de Natal, morreu Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo. "É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento. E agora é pedir por justiça", comunicou Lúcia Aparecida Silva, mãe da vítima, nas redes sociais.

O que diz a Secretaria da Segurança

A SSP afirma que "os índices de criminalidade são permanentemente analisados de forma técnica e criteriosa, considerando séries históricas, variações sazonais e o contexto específico de cada ocorrência". "A Secretaria de Segurança Pública (SSP) trata todos os registros com máxima seriedade, especialmente os crimes contra a vida e contra a dignidade sexual, que são prioridade absoluta das forças de segurança", diz.

A pasta acrescenta que, no que diz respeito aos homicídios, todas as ocorrências "são rigorosamente investigadas pela Polícia Civil, com emprego de recursos técnicos e equipes especializadas". E acrescenta que, paralelamente, a Polícia Militar mantém o policiamento preventivo "orientado por inteligência, com reforço estratégico em áreas e horários de maior incidência, visando à prevenção e à pronta resposta às ocorrências".

"No enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo os crimes de estupro, a SSP destaca o fortalecimento das ações de acolhimento às vítimas e a ampliação da rede de atendimento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Na atual gestão, o Estado alcançou 142 unidades territoriais de DDM, além da implantação de 108 Salas de atendimento por videoconferência", afirma.

Em relação aos crimes patrimoniais, a pasta destaca que os roubos caíram de 177,5 mil para 149,5 mil no Estado, redução de 15,7%, além de representar o menor número da série histórica. "Na análise mensal, a redução dos roubos foi ainda mais expressiva, com queda de 22,95% em relação a novembro de 2024. Os furtos em geral também apresentaram recuo no acumulado do ano, passando de 510.093 registros em 2024 para 507.302 neste ano", acrescenta a secretaria.