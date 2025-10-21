Cidade de SP registra dia mais frio de outubro em 11 anos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou a temperatura mínima e registrou o dia mais frio de outubro em 11 anos na capital paulista nesta terça-feira, 21, com 10,8°C. Este é o valor mais baixo para o mês de outubro desde 2014. No dia anterior, segunda-feira, 20, a cidade já havia registrado baixas temperaturas, com os termômetros atingindo 11,2°C, sendo agora o segundo dia mais frio neste período.

Conforme o órgão estadual, em outubro de 2014, os termômetros marcaram 10,7°C, e em 2010, 10,2°C. "O registro desta manhã consolida o dia como o mais frio de outubro em mais de uma década, evidenciando o caráter atípico deste episódio em pleno mês de primavera", afirma.

O Estado de São Paulo mantém alerta e segue com o Abrigo Solidário para acolher a população vulnerável.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a queda acentuada nas temperaturas é resultado da atuação de uma forte massa de ar polar, associada à passagem de uma frente fria, que derrubou as temperaturas em diversas regiões paulistas.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quarta-feira: entre 11ºC e 22ºC; - Quinta-feira: entre 12ºC e 23ºC; - Sexta-feira: entre 12ºC e 26ºC; - Sábado: entre 13ºC e 29ºC; - Domingo: 16ºC e 31ºC.