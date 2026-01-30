Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade de SP permanece com risco de temporais nos próximos dias; mortes no Estado sobem para 14

Estadão Conteúdo

Após uma semana marcada por transtornos causados pela chuva, incluindo mais uma morte no Estado de São Paulo, a capital paulista deve voltar a registrar temporais nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, esta sexta-feira (30) pode ter chuva rápida e isolada ainda pela manhã. À tarde, as instabilidades ganham força, o que aumenta o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra em áreas de risco. A temperatura deve variar entre 19ºC e 25ºC.

"Durante o fim de semana, as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação diminui", informou o órgão.

No sábado, 31, a previsão é de chuviscos no início da madrugada e de chuva rápida, com baixo potencial para a formação de alagamentos ao longo do dia. Os termômetros variam de 19ºC a 27ºC.

O mês de fevereiro começa no domingo, 1º, com pancadas isoladas durante a madrugada, a tarde e a noite. O potencial de tempestade é moderado no período da tarde.

Registro de 14 mortes no Estado de SP

Um homem morreu na quinta-feira, 29, após ser arrastado por uma enxurrada em Piracicaba, no interior de São Paulo. A cidade foi atingida por uma forte chuva, que provocou alagamentos em vários pontos e chegou a arrastar parte do asfalto da Avenida Armando Salles de Oliveira.

Segundo a Defesa Civil do Estado, esta é a 14ª morte registrada em decorrência das chuvas no Estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas, em dezembro do ano passado. No caso específico de enxurradas, já são seis óbitos no período.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/SP

temporais

risco
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda