Cidade de SP permanece com risco de temporais nos próximos dias; mortes no Estado sobem para 14

Após uma semana marcada por transtornos causados pela chuva, incluindo mais uma morte no Estado de São Paulo, a capital paulista deve voltar a registrar temporais nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, esta sexta-feira (30) pode ter chuva rápida e isolada ainda pela manhã. À tarde, as instabilidades ganham força, o que aumenta o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra em áreas de risco. A temperatura deve variar entre 19ºC e 25ºC.

"Durante o fim de semana, as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação diminui", informou o órgão.

No sábado, 31, a previsão é de chuviscos no início da madrugada e de chuva rápida, com baixo potencial para a formação de alagamentos ao longo do dia. Os termômetros variam de 19ºC a 27ºC.

O mês de fevereiro começa no domingo, 1º, com pancadas isoladas durante a madrugada, a tarde e a noite. O potencial de tempestade é moderado no período da tarde.

Registro de 14 mortes no Estado de SP

Um homem morreu na quinta-feira, 29, após ser arrastado por uma enxurrada em Piracicaba, no interior de São Paulo. A cidade foi atingida por uma forte chuva, que provocou alagamentos em vários pontos e chegou a arrastar parte do asfalto da Avenida Armando Salles de Oliveira.

Segundo a Defesa Civil do Estado, esta é a 14ª morte registrada em decorrência das chuvas no Estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas, em dezembro do ano passado. No caso específico de enxurradas, já são seis óbitos no período.