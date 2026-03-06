Capa Jornal Amazônia
Cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil do Estado emite alerta

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 6, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta para moradores da capital.

"Áreas de chuva formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, começam a se espalhar pela cidade com lenta velocidade e oscilando entre moderada e forte", disse o CGE.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva nas zonas norte, oeste e leste. "Há potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos."

Estado de atenção para alagamentos:

Zona norte, às 12h20 Zona leste, às 12h20 Zona oeste, às 12h20 Zona sudeste, às 12h20 Zona sul, às 12h20 Centro, às 12h20 Marginal Tietê, às 12h20 Marginal Pinheiros, às 12h20

Chegada de frente fria

A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo, 8. As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado, 7, com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira, 10, na capital paulista.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC; Sábado: entre 21ºC e 26ºC; Domingo: entre 21ºC e 28ºC; Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC; Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso amarelo é válido até esta sexta-feira.

Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:

São Paulo Divisa de São Paulo com o Paraná Trechos de Goiás Minas Gerais Rio de Janeiro Trechos de Espírito Santo

Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Sul, Norte e Nordeste do País.

