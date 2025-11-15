Capa Jornal Amazônia
Cidade de SC com 39 praias inicia neste sábado temporada de cobrança de taxa de entrada

Estadão Conteúdo

A cidade de Bombinhas, localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, a 70 quilômetros de Florianópolis, começará a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) a partir deste sábado, 15, para turistas que visitarem a cidade. Os valores variam de acordo com o tipo do veículo do visitante e poderão chegar a R$ 191 (veja tabela abaixo).

De acordo com dados da prefeitura local, o município, reconhecido por abrigar 39 praias e pelo ecoturismo, chega a receber 1,5 milhão de turistas entre dezembro e março. A TPA é uma lei instituída na cidade desde 2014 e sua cobrança é anual e temporária. Nesta nova temporada, o pagamento pelas visitas irá até o dia 15 de abril.

Conforme a administração municipal, a TPA é cobrada para conservação ambiental e manutenção da infraestrutura urbana de Bombinhas durante a maior movimentação turística. Os recursos arrecadados ajudam a custear os serviços de limpeza urbana; de instalação de infraestrutura para o turismo, como sinalização de trilhas; e de manutenção das praias.

"Visamos o crescimento local sustentável focado na preservação da natureza e na qualidade de vida dos habitantes e da população flutuante, afim de minimizar os impactos ao meio ambiente causados durante a alta temporada", informa a prefeitura em página criada sobre a Taxa de Preservação Ambiental.

Valores da cobrança

- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor - R$ 4,50 - Veículos de pequeno porte (passeio/automóvel) - R$ 38 - Veículos utilitários (caminhonete e furgão) - R$ 57 - Veículos de excursão (van) e micro-ônibus - R$ 76,50 - Caminhões - R$ 114,50 - Ônibus - R$ 191,50

A taxa vale por 24 horas corridas e é realizada por entrada no município. Ou seja, se um veículo entrou em Bombinhas no dia 8 de dezembro às 11h da manhã e saiu da cidade apenas no dia 25, às 23h, a taxa será cobrada apenas uma única vez.

Porém, se este mesmo veículo entrar na cidade às 11h do dia 8, mas resolver sair do município no dia 9 e voltar ao meio-dia, deverá pagar a taxa duas vezes - porque entrará em Bombinhas duas vezes em um intervalo maior do que 24 horas.

Alguns veículos estão isentos da taxa, como os licenciados no município de Bombinhas e Porto Belo; veículos que realizam abastecimento no comércio e prestadores de serviços, incluindo os que transportam artistas e aparelhagem para espetáculos e feiras; além dos que são de trabalhadores da cidade e de proprietários de imóveis prediais.

O pagamento pode ser realizado de forma antecipada no site oficial da prefeitura de Bombinhas e pelo aplicativo da TPA, ou por meio de tags automáticas, totens de autoatendimento espalhados pela cidade e nos pórticos de acesso ao município, nos bairros Bombas e Zimbros.

39 praias e cerca de 1,5 milhão de turistas Bombinhas faz parte da região turística catarinense conhecida como Costa Verde e Mar. Fica próxima das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, além do aeroporto de Navegantes.

A cidade possui 39 praias e chegou a ser classificada como o 6° destino brasileiro mais procurado por estrangeiros, segundo dados do Ministério do Turismo. A prefeitura informa que, entre dezembro e março, Bombinhas costuma receber cerca de 1,5 milhão de turistas de forma flutuante.

Entre as praias mais procuradas estão Bombas, Bombinhas, Quatro Ilhas, Canto Grande, Zimbros, Mariscal e Sepultura.

