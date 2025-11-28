Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade de São Paulo terá fim de semana de muito calor

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo deve registrar dias de forte calor nos últimos dias de novembro. A expectativa é de máxima de 33ºC para domingo, 30. Na segunda-feira, 1º, os termômetros podem atingir 34ºC.

Nesta sexta-feira, 28, o dia segue ensolarado e sem previsão de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no período da tarde, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 33%.

Após o forte calor e tempo seco, porém, na terça-feira, 2, a previsão indica a chegada de fortes chuvas. Após as precipitações, os termômetros devem cair na quarta-feira, 3, ficando a máxima na casa dos 23ºC.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Sexta-feira: entre 17ºC e 28ºC; . Sábado: entre 18ºC e 31ºC; . Domingo: entre 20ºC e 33ºC; . Segunda-feira: entre 19ºC e 34ºC; . Terça-feira: entre 21ºC e 30ºC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/PREVISÃO/SÃO PAULO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda