Cidade de São Paulo terá fim de semana de muito calor

A cidade de São Paulo deve registrar dias de forte calor nos últimos dias de novembro. A expectativa é de máxima de 33ºC para domingo, 30. Na segunda-feira, 1º, os termômetros podem atingir 34ºC.

Nesta sexta-feira, 28, o dia segue ensolarado e sem previsão de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no período da tarde, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 33%.

Após o forte calor e tempo seco, porém, na terça-feira, 2, a previsão indica a chegada de fortes chuvas. Após as precipitações, os termômetros devem cair na quarta-feira, 3, ficando a máxima na casa dos 23ºC.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Sexta-feira: entre 17ºC e 28ºC; . Sábado: entre 18ºC e 31ºC; . Domingo: entre 20ºC e 33ºC; . Segunda-feira: entre 19ºC e 34ºC; . Terça-feira: entre 21ºC e 30ºC.