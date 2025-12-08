Cidade de São Paulo tem previsão de chuva forte e temperatura fica mais amena

As chuvas retornam com maior intensidade no início desta semana na cidade de São Paulo, por causa da propagação de uma área de baixa pressão atmosférica, que deve provocar precipitações fortes com intensas rajadas de vento entre 60km/h e 70km/h durante a sua trajetória.

A condição climática está relacionada com a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria que deixam o Sul do Brasil, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste em alerta para temporais e muito vento no início desta segunda semana de dezembro, segundo a Climatempo.

"São esperadas chuvas mais significativas nos três Estados do sul do Brasil e grande parte de São Paulo, o que inclui a Região Metropolitana de São Paulo e o litoral paulista", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 8, o dia amanheceu com nebulosidade e sensação de calor. Há previsão de pancada de chuva mais intensa no período da tarde.

Na capital paulista, a expectativa é de máxima de 23ºC nesta terça-feira, 9, quando as precipitações devem ser mais intensas.

Na quarta-feira, 10, a baixa pressão atuará ao longo do litoral gaúcho, mantendo ainda a condição de fortes ventos, mas com a diminuição das precipitações.

Na cidade de São Paulo, os termômetros voltam a subir, podendo atingir 30ºC novamente na sexta-feira, 12.

Nesta semana, só não deve chover na quinta-feira, 11, na capital paulista, conforme previsão da Meteoblue.

Veja a variação prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Terça-feira: entre 20ºC e 23ºC; - Quarta-feira: entre 21ºC e 27ºC; - Quinta-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 20ºC e 30ºC.