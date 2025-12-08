Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade de São Paulo tem previsão de chuva forte e temperatura fica mais amena

Estadão Conteúdo

As chuvas retornam com maior intensidade no início desta semana na cidade de São Paulo, por causa da propagação de uma área de baixa pressão atmosférica, que deve provocar precipitações fortes com intensas rajadas de vento entre 60km/h e 70km/h durante a sua trajetória.

A condição climática está relacionada com a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria que deixam o Sul do Brasil, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste em alerta para temporais e muito vento no início desta segunda semana de dezembro, segundo a Climatempo.

"São esperadas chuvas mais significativas nos três Estados do sul do Brasil e grande parte de São Paulo, o que inclui a Região Metropolitana de São Paulo e o litoral paulista", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 8, o dia amanheceu com nebulosidade e sensação de calor. Há previsão de pancada de chuva mais intensa no período da tarde.

Na capital paulista, a expectativa é de máxima de 23ºC nesta terça-feira, 9, quando as precipitações devem ser mais intensas.

Na quarta-feira, 10, a baixa pressão atuará ao longo do litoral gaúcho, mantendo ainda a condição de fortes ventos, mas com a diminuição das precipitações.

Na cidade de São Paulo, os termômetros voltam a subir, podendo atingir 30ºC novamente na sexta-feira, 12.

Nesta semana, só não deve chover na quinta-feira, 11, na capital paulista, conforme previsão da Meteoblue.

Veja a variação prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Terça-feira: entre 20ºC e 23ºC; - Quarta-feira: entre 21ºC e 27ºC; - Quinta-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 20ºC e 30ºC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima

São Paulo

previsão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda